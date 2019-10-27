شؤون فلسطينية

مدير المُطلع: العلاقة مع الحكومة الفلسطينية بالوضع المالي هي الأسوأ منذ إنشاء المستشفى

مدير المُطلع: العلاقة مع الحكومة الفلسطينية بالوضع المالي هي الأسوأ منذ إنشاء المستشفى
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير التنفيذي لمستشفى المطلع، وليد نمور: إن الوضع المالي في العلاقة مع الحكومة الفلسطينية هو الأسوأ منذ إنشاء المستشفى، موضحاً أن المديونية، وصلت إلى 200 مليون شيكل حوالي (60 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن التفاهمات بين المستشفى والسلطة الفلسطينية، على ألا تزيد المديونية عن 100 مليون شيكل كحد أقصى.

وشدد الدكتور نمور، على أن جميع المرضى الذين يتم تحويلهم لمستشفى المطلع، لا يوجد لهم علاج في المشافي الفلسطينية، مضيفاً: "لا أعرف مستشفى آخر في فلسطين يقدم خدمات علاج إشعاعي لمرضى السرطان سوى مستشفى المطلع"، لافتاً إلى أن 150 مريضاً يومياً يحصلون على خدمات إشعاعية، بالإضافة إلى خدمات كثيرة متقدمة في العلاجات الكيماوية غير متوفرة إلا في المطلع، وقال مستغرباً: "لا أعرف إن كان هناك مستشفيات تقدم هذا العلاج في فلسطين، فاسألوا وزيرة الصحة لتجيب".

وأضاف نمور في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "تفاءلنا خيراً بقرار وزارة الصحة، بوقف تحويل المرضى للمشافي الإسرائيلية، وشعرنا أن هذ القرار، سيتبعه اهتمام خاص بالعصب الحيوي لشبكة مستشفيات القدس، والعصب الحيوي لنظام الصحة الفلسطيني بزيادة التحويلات المالية لها، لكن ما حدث العكس تماماً وزادت الديون رغم المطالبات المستمرة بسداد المستحقات المالية، دون استجابة".

وأوضح، أنه بناء على هذا الوضع الكارثي، تداعى مجلس إدارة المستشفى لاجتماع عاجل، حيث وصل 15 شخصاً من أنحاء العالم، وأقروا بضرورة قيام السلطة الوطنية بسداد كامل المبلغ للمستشفى قبل استئناف العمل مع المرضى من جديد.

وأكد أنه نظراً للوضع الخاص للسلطة، هناك جهود داخلية من قبل أطباء المستشفى، أن يتدخلوا ويطلبوا من مجلس الإدارة للموافقة على القبول بنصف المبلغ 100 مليون شيكل، وجدولة بقية المديونية لاستئناف العمل في علاج المرضى، مضيفاً أن كل الديون موثقة، والخدمات الطبية التي تقدم للمرضى كلها بتفاهمات مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية لمستشفى المطلع حتى شهر آذار/ مارس الماضي كانت تتراوح بين 15- 16 مليون شيكل شهرياً؛ ولكن بعد أخذ الحكومة الفلسطينية قراراً بوقف التحويلات الطبية للجانب الإسرائيلي؛ وطلب وزارة الصحة من مستشفى المطلع إدخال بعض الخدمات الجديدة، بما فيها إعطاء أدوية لمرضى جدد كانوا يتعالجون في المشافي الإسرائيلية كمرضى سرطان الدم، وتم تحويلهم لتلقي العلاج والأدوية من مستشفى المطلع بعد قرار وقف التحويلات، وهو ما زاد الفاتورة الشهرية، حيث يحتاج كل مريض وعددهم نحو 120 مريضاً من 30- 40 ألف شيكل شهرياً، وهو ما أدى إلى زيادة الفاتورة الشهرية 3- 4 ملايين شيكل شهرياً لتصل نحو 20 مليون شيكل، بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات والخدمات الجديدة، والفحص من خلال استعمال تقنية المسح النووي، وزراعة النخاع، ما أضاف للفاتورة 5 ملايين شيكل أخرى، وكل ذلك بناءً على توصيات من وزارة الصحة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

عشراوي: السلم والأمن المجتمعي لا يكون إلا بوجود امرأة متسلحة بكامل حقوقها

عشراوي: السلم والأمن المجتمعي لا يكون إلا بوجود امرأة متسلحة بكامل حقوقها

في رسالة لوزير الثقافة.. كاتبة بريطانية: فلسطين لها مكانة في قلبي

في رسالة لوزير الثقافة.. كاتبة بريطانية: فلسطين لها مكانة في قلبي

النضال الشعبي وحركة المبادرة: الانتخابات العامة مدخل جدي لإنهاء الانقسام

النضال الشعبي وحركة المبادرة: الانتخابات العامة مدخل جدي لإنهاء الانقسام

بعد تعليق الأسير &#34;قعدان&#34; لإضرابه.. أربعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

بعد تعليق الأسير "قعدان" لإضرابه.. أربعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

اشتية: نعقد اجتماعات لإنهاء أزمة مستشفيات القدس

اشتية: نعقد اجتماعات لإنهاء أزمة مستشفيات القدس

اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية

اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية

النائب العام يُصادق على قرار الاتهام بقضية إسراء غريب ويُحيل المتهمين للمحكمة

النائب العام يُصادق على قرار الاتهام بقضية إسراء غريب ويُحيل المتهمين للمحكمة

شاهد: برعاية الرئيس عباس وجوال.. مهرجان حول الحريات الصحفية بغزة

شاهد: برعاية الرئيس عباس وجوال.. مهرجان حول الحريات الصحفية بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

في رسالة لوزير الثقافة.. كاتبة بريطانية: فلسطين لها مكانة في قلبي

في رسالة لوزير الثقافة.. كاتبة بريطانية: فلسطين لها مكانة في قلبي

اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية

اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية

شاهد: برعاية الرئيس عباس وجوال.. مهرجان حول الحريات الصحفية بغزة

شاهد: برعاية الرئيس عباس وجوال.. مهرجان حول الحريات الصحفية بغزة

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أجواء قطف الزيتون في فلسطين

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء قطف الزيتون في فلسطين

&#34;الأوقاف&#34; وسلطة الطاقة تبحثان خطة تزويد المساجد بالطاقة البدلية

"الأوقاف" وسلطة الطاقة تبحثان خطة تزويد المساجد بالطاقة البدلية

رئاسة الوزراء تطلق موقعها الالكتروني الجديد

رئاسة الوزراء تطلق موقعها الالكتروني الجديد

وزيرة الصحة: إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى سجن كبير

وزيرة الصحة: إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى سجن كبير

36 شركة فلسطينية تُشارك في معرض العراق الدولي

36 شركة فلسطينية تُشارك في معرض العراق الدولي

منوعات

راغب علامة يحرج أحلام في &#34;ذا فويس&#34; مجددًا

راغب علامة يحرج أحلام في "ذا فويس" مجددًا

الكشف عن النظام الذي أعاد لآديل رشاقتها بعد معاناتها مع السمنة لأعوام

الكشف عن النظام الذي أعاد لآديل رشاقتها بعد معاناتها مع السمنة لأعوام

لماذا تواجدت هيفاء وهبي في شوارع القاهرة بسريّة تامّة؟

لماذا تواجدت هيفاء وهبي في شوارع القاهرة بسريّة تامّة؟

أحمد السقا يكشف لأول مرة: أصبت بجلطة بعد هذا الموقف

أحمد السقا يكشف لأول مرة: أصبت بجلطة بعد هذا الموقف

شاهد كيف احتفلت لجين عمران بعيدها الـ 42؟

شاهد كيف احتفلت لجين عمران بعيدها الـ 42؟

محمد رمضان يطلق كليب &#34;السلطان&#34;

محمد رمضان يطلق كليب "السلطان"

كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة

كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة

لجين عمران عن الراقصة المنتقبة: &#34;في ناس فاهمين الإنفتاح بشكل يثير الإشمئزاز&#34;

لجين عمران عن الراقصة المنتقبة: "في ناس فاهمين الإنفتاح بشكل يثير الإشمئزاز"

اليسا بين المتظاهرين: ماذا قالت عن سمير جعجع وحسن نصرالله؟

اليسا بين المتظاهرين: ماذا قالت عن سمير جعجع وحسن نصرالله؟

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

عربي

وجه البغدادي يؤكد مقتله وكشف تفاصيل جديدة حول العملية

وجه البغدادي يؤكد مقتله وكشف تفاصيل جديدة حول العملية

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بعملية لحزب الله قبل شهرين

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بعملية لحزب الله قبل شهرين

منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان

منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان

شاهد: الصور الأولية للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

شاهد: الصور الأولية للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي