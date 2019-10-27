(سكاي نيوز): الساعات المقبلة "حاسمة" في لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، أن الساعات الأربع والعشرين المقبلة، ستكون حاسمة لتحديد الخيارات المناسبة للتعامل مع مطالب المتظاهرين.



وبحسب شبكة (سكاي نيوز)، فإنه في اليوم الحادي عشر من المظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية، لا تزال العديد من الطرق الرئيسية مقفلة، على الرغم من قرار أمني، السبت، بإعادة فتح جميع الطرقات، وتسهيل حركة مرور المواطنين.



وقال بيان صادر عن الجيش اللبناني: إن قياداته وقيادات قوات الأمن، اجتمعت "لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات".



وبعد أن وجهت الدعوات لتشكيل مظاهرة مركزية في ساحة رياض الصلح، والشهداء في العاصمة بيروت، وكذلك ساحة النور في طرابلس شمالي البلاد، وساحة إيليا في صيدا في الجنوب، وصل الآلاف إلى تلك الأماكن للمطالبة برحيل النظام الحالي.