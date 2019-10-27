اشتية: نعقد اجتماعات لإنهاء أزمة مستشفيات القدس







رام الله - دنيا الوطنتحدث رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، عن أزمة الأدوية في مستشفى أوغستا فكتوريا (المُطلع).وقال اشتية، في منشور كتبه عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "حوّلنا بشكل عاجل 25 مليون شيكل لمستشفى المطلع بواقع (20 مليون صباح اليوم، و5 ملايين قبل يومين) ليواصل المستشفى عمله كالمعتاد".وأضاف اشتية، "دعونا مدير المستشفى لعقد اجتماع عاجل مع الفرق الفنية في وزارتي المالية والصحة لاستكمال الحل، كما أن وزيري المالية والصحة، سيعقدان اجتماعات منفصلة مع مستشفيات القدس؛ لجدولة ديونها التي يعود بعضها لعام 2013".وتابع رئيس الوزراء: "درسنا رفع قيمة الدفعات الشهرية المنتظمة التي تدفعها الحكومة لمشافي القدس؛ للحفاظ على الاستقرار المالي لها".كما طالب المستشفيات بإرسال فواتيرها بشكل منتظم وشهري لتسهيل تدقيقها وصرفها، فيما ختم منشوره بهاشتاغ "#المرضى_أمانة_في_أعناقنا".