النائب العام يُصادق على قرار الاتهام بقضية إسراء غريب ويُحيل المتهمين للمحكمة

إسراء غريب

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رام الله - دنيا الوطن

صادق النائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد، على قرار الاتهام، وأمر بإحالة المتهمين بجريمة قتل المغدورة إسراء غريب إلى محكمة بداية بيت لحم، للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين، وفق الأصول والقانون.



وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه، توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 للمتهمين الثلاثة وهم (م. ص) و (ب. غ) و (أ. غ)، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط، وقد وجاء قرار الاتهام مستنداً للبينَات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة، التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبالتعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية، ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية.



وفي ذات السياق، تؤكد النيابة العامة، أن التحقيقات مازلت مستمرة بقضية تسريب التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمغدورة إسراء غريب، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها، وفق ما أعلنت النيابة العامة على صفحتها على (فيسبوك).



وأكدت النيابة العامة، أنها ستبقى حارسة العدالة الجنائية الضامنة للحقوق والحريات، والأمينة على الحق العام، بما يضمن ملاحقة كافة الجرائم ومرتكبيها، وفق إجراءات تقاضٍ عادلة وسريعة، يكون فيها التحقيق والترافع خاضعين لمعايير الشفافية والنزاهة والحياد، باعتبارها خصماً شريفاً يعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون.