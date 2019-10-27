شاهد: برعاية الرئيس عباس وجوال.. مهرجان حول الحريات الصحفية بغزة

نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، برعاية من الرئيس محمود عباس وبالتعاون مع شركة جوال، مهرجاناً بعنوان: "الدفاع عن الحريات الإعلامية والاستقلال الوطني" بقطاع غزة.وحضر اللقاء عدداً من الشخصيات الاعتبارية وممثلي المؤسسات الإعلامية، إلى جانب حضور ممثلين عن شركة جوال، حيث أكد نائب نقيب الصحفيين، تحسين الأسطل، أن مخصص لتكريم الصحفيين الجدد وأوائل الطلبة المتميزين بجامعات قطاع غزة.وأكد الأسطل، لـ "دنيا الوطن"، على ضرورة حماية الحريات الإعلامية ووقف حجب المواقع الالكترونية، ووقف اعتقال الصحفيين، مطالباً بضرورة رفع كل أشكال السطوة الأمنية عن الصحفيين الفلسطينيين.وأضاف الأسطل، أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لحرب وجرائم مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، متابعاً: "الصحفي الفلسطيني قدم تضحيات مؤلمة ومنهم شهداء وجرحى".من ناحيته، قال مدير عام شركة جوال بغزة، عمر شمالي: إن شركة جوال جاءت لتشارك نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تخريج كوكبة من الصحفيين بيوم الصحافة العالمي، مؤكداً على أن الشركة دائماً مع الصحفي الفلسطيني في جميع مناسباته.