ليبرمان: اغتيال البغدادي دليل أنه لا حصانة "للإرهابيين" بما في ذلك غزة ولبنان





وتابع: البغدادي هو رمز لـ "الإسلام الراديكالي" الذي عانى من ضربة أخلاقية وعملياتية شديدة، لافتاً إلى أن اغتياله يثبت أنه لا حصانة "للإرهابيين" في أي مكان في العالم، بما في ذلك غزة ولبنان، وفق زعمه.





رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان: إنه لا حصانة لما وصفهم "الإرهابيين" في أي مكان في العالم، بما في ذلك غزة ولبنان.جاء ذلك في تعليق له على مقتل زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.وقال ليبرمان: إن العملية "الرائدة" للجيش الأمريكي التي نفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، هي دليل على أن الحكومة الأمريكية والنظام الأمني هما القوة الرائدة في مكافحة "الإرهاب الإسلامي"، وفق تعبيره.