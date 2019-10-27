شؤون فلسطينية

السعداوي يبحث مع سفير الصين سبل التعاون بقطاع الريادة الاقتصادية وريادة الأعمال

رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الريادة والتمكين، المهندس أسامة السعداوي مع سفير الصين لدى فلسطين، قواه وي اليوم الاحد في مقر السفارة الصينية بمدينة رام الله، سبل التعاون المشترك في قطاع الريادة الاقتصادية وريادة الأعمال.

وأكد السعداوي على أهمية الاستفادة من التجربة الريادية الصينية خصوصا في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية ونقلها لفلسطين وتحديدا في تنمية الموارد وتطويرها وتحويلها الى مشاريع تساهم في خدمة المجتمع الفلسطيني بشكل عام وقطاعي الشباب والمرأة الرياديين بشكل خاص.

ووضع السفير الصيني بصورة عمل واختصاصات الوزارة والمسؤوليات الملقاة على عاتقها في دعم وتمكين المشاريع الريادية في فلسطين.

من جهته جدد السفير قواه وي دعم بلادة للشعب والقضية الفلسطينية على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، وأبدى استعداده لتعزيز أواصر الدعم والمساندة الصينية للوزارة عبر التشبيك مع مثيلاتها في الصين من أجل القيام بمشاريع فلسطينية صينية مشتركة تنمي وتطور قطاع الريادة في فلسطين وتمكن المشاريع الاقتصادية المختلفة ذات الصلة.

ودعا السفير الصيني الوزير السعداوي إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الصينية في كافة المجالات لما تمثل من قصة الهام ونجاح وتميز على مستوى العالم والتي يمكن أن تستفيد منها دولة فلسطين وتحديدا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية وريادة الاعمال والثورة العلمية والتكنولوجية الصينية.

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