"الأوقاف" وسلطة الطاقة تبحثان خطة تزويد المساجد بالطاقة البدلية

وأشار إلى أنه تم تزويد أكثر من 50 مسجداً بخلايا الطاقة الشمسية وكذلك بعض المؤسسات التابعة للوزارة ولجان الزكام ومؤسسات الأيتام وانه جاري العمل لغاية اللحظة على تزويد أكثر من 100 مسجد بالطاقة البديلة .



بدوره أوضح ملحم، أن جهود وزارة الأوقاف باستخدام الطاقة البديلة يشكل خطوة إضافية للحد من الهيمنة الإسرائيلية على هذا القطاع وبذلك تحقق السلطة الفلسطينية تقدماً ملموساً في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية ضمن خطط "الانفكاك" التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي .



واطلع ملحم الحضور على التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الطاقة والمشاريع المستقبلية المخطط لها في الضفة الغربية وقطاع غزة.



واتفق الجانبان على استمرار التعاون وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتوفير وسائل الطاقة البديلة ومناقشة كافة الأفكار والمشاريع التي يمكن تنفيذها.



رام الله - دنيا الوطنبحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام ابو الرب والمهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، خطة ربط أكبر عدد من المساجد والمؤسسات التابعة للوزارة بالطاقة الشمسية البديلة واستغلال الأراضي الوقفية لهذا الخصوص.وأوضح ابو الرب أن هذه الخطة ستسهم في التخفيف من أعباء وزارة الأوقاف بتسديد فواتير الكهرباء، إلى جانب تخزين الطاقة الفائضة عن حاجة المسجد وبالتالي إمكانية توزيعها على سكان المنطقة أو البلدة للحد من انقطاع التيار الكهربائي.