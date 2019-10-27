ترامب: الولايات المتحدة قضت على البغدادي وقضينا على خلافة "داعش" 100%

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي.



وقال في كلمة له: إن قتل البغدادي كان الأولوية الأولى، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة قضت عليه"، وأنه فجّر نفسه بحزام ناسف وسط أطفاله، وأن عدداً كبيراً من مقاتليه قتلوا معه.



وأكد ترامب أن إدارته ستواصل ملاحقة الإرهابيين، مشدداً على أنه تم القضاء على خلافة "داعش" بنسبة 100%.



وقال الرئيس الأمريكي: إن روسيا "تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة".



وأكد ترامب مقتل العديد من رفاق البغدادي في العملية، قائلا، إن الفحوصات أكّدت هوية البغدادي رغم تمزق جسده بعد تفجيره سترته المفخخة.



وأضاف: حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي الذي حشر في نفق ففجر نفسه ومعه أطفاله، معرباً عن شكره إلى روسيا وسوريا وتركيا والعراق والكرد لمساعدتهم في عملية قتل البغدادي.