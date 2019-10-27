رئاسة الوزراء تطلق موقعها الالكتروني الجديد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، موقعها الالكتروني الجديد، والذي يتميز في إطلالته الجديدة بالبساطة، من حيث التصميم والألوان وطريقة التصفح، ويخضع بشكل تام للهوية المؤسسية والبصرية لدولة فلسطين، باعتباره بوابة ونافذة للعالم، وللدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المختلفة.



وزود الموقع بميزات جديدة كإضافة قرارات مجلس الوزراء الاسبوعية، وعرض أبرز الأخبار والنشاطات، واستراتيجية الحكومة وخطة التنمية وبرامج التميز الحكومي، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية بما فيها الشكاوى.



ويعكس روح العمل الحكومي المتمثل في الشفافية والالتزام والمهنية، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية رئاسة الوزراء للاستمرار في تطوير عملها من خلال الابتكار والريادة والتميز، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم: "إن إطلاق الموقع الالكتروني الجديد جزء من التطور الدائم لتثبيت هوية فلسطين المؤسسية وترسيخ مكانتها، وتعزيز معايير الاستدامة التي تقوم على الحُكم الرشيد والشفافية والمساءلة".



وأضاف، "أن الموقع الجديد سيكون نافذة للدوائر والمؤسسات الرسمية، لا سيما أن المواقع الإلكترونية هي من أهم وسائل التواصل المباشر مع مختلف الفئات".



ولتصفح الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء يرجى استخدام الرابط التالي: www.palestinecabinet.gov.ps.