36 شركة فلسطينية تُشارك في معرض العراق الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد: إن 36 شركة وطنية من مختلف القطاعات الإنتاجية، ستشارك في معرض بغداد الدولي، المقرر انطلاقه في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.



وتأتي المشاركة الفلسطينية، بالتزامن مع اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية تطبيقاً "لتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني" وبما يُشجع بناء منظومة إنتاجية تساعد على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال.



وقال الوزير العسيلي: "لدينا قدرات تصديرية كبيرة في عدد من القطاعات، من شأنها أن تنافس في الأسواق الدولية، ومعرض العراق فرصة للترويج لمنتجاتنا الوطنية، وإقامة شركات اقتصادية تعزز من رؤية الحكومة الفلسطينية في تنويع أسواقنا.



ووضع سفير فلسطين لدى العراق، أحمد عقل، الوزير العسيلي في صورة التحضيرات الجارية للمشاركة الفلسطينية في المعرض، مؤكداً الجاهزية والاستعداد الكامل لإنجاح المشاركة في هذا المعرض الدولي المهم، الذي من المتوقع مشاركة أكثر من 23 دولة.