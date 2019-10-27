صور: نقابة العاملين في بلدية البيرة تُعلن عزمها خوض إضراب مفتوح







رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة العاملين في بلدية البيرة، عزمها خوض إضراب مفتوح عن العمل خلال الأيام المقبلة، وذلك في اجتماع الهيئة العامة، الذي عقد في قاعة البلدية، اليوم، وسط التفاف كبير من العمال والموظفين، وكذلك رغم قرار محكمة العدل العليا، الذي اتخذته مؤخراً، والقاضي بوقف الإضراب في البلدية.وأكد رئيس نقابة العاملين، محمود عابد، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحق بالإضراب مكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني بالمادة 25، والذي صدر عن المُشّرع الأصيل "المجلس التشريعي" وصادق علية الشهيد الرمز ياسر عرفات، وبقرار بقانون من سيادة الرئيس محمود عباس رقم 11/2017.ودعا عابد كافة العاملين إلى الالتزام بهذا الإضراب المصيري، الذي يأتي رداً على تعنت المجلس البلدي، وإنكاره لحقوق العاملين المشروعة، كما دعا كافة مؤسسات المدينة، وكافة النقابات الحرة ومواطني المدينة إلى مناصرة العاملين، الذين يشكلون عماد البلدية.