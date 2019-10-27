محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة

غادر رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.





وأكدت دائرة إعلام المعابر بغزة: "مغادرة السفير العمادي ونائبه خالد الحردان، لقطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.





وكان العمادي وصل إلى القطاع الخميس الماضي، إيذاناً ببدء صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، التي تقدر بـ 100 دولار لنحو سبعين ألف أسرة في القطاع.





والتقى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، في هذه الزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وبعض أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك بشكل منفصل.

رام الله - دنيا الوطن