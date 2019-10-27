وجه البغدادي يؤكد مقتله وكشف تفاصيل جديدة حول العملية

زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت شبكة (فوكس نيوز) البريطانية التلفزيونية، الأحد، عن مصدر عسكري رفيع، تأكيده مقتل زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، بعد تحديد هويته من الوجه، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا.



وقالت مراسلة (فوكس نيوز) الخاصة بالأمن القومي، جينفير غريفين في تغريدة لها: إن مصدر عسكري أميركي بارز، أكد مقتل البغدادي في غارة أميركية في إدلب.



وأضافت: "تم تأكيد هوية البغدادي"، ونقلت عن مصدر أميركي قوله: "كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئ في إدلب".



وفي السياق، قال مسؤول تركي: إن البغدادي وصل إلى مكان في سوريا، حيث وقعت غارة أميركية، قبل 48 ساعة من تنفيذها، بينما أشار مصدر استخباري عراقي إلى إن "قيادات تنظيم الدولة في حالة صدمة"، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول تركي كبير قوله: إن البغدادي قُتل في الساعات الأولى من صباح الأحد قبل حوالى 48 ساعة من العملية.



وأضاف، أن الجيش التركي كان لديه علم مسبق بالعملية الأميركية في محافظة إدلب السورية، وأن تركيا ستواصل تنسيق تحركاتها على الأرض "مع الأطراف المعنية".



وفي هذا الإطار، قال مسؤول أميركي لشبكة (سي إن إن) إن تركيا "لم تلعب أي دور في مساعدة العملية، لكن تم تنسيق عدم الاشتباك مع الجيش التركي".



وأضاف: أن قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، زودت الجيش الأميركي "ببعض المعلومات الاستخباراتية".



وفي نفس السياق، قال مصدر استخباري عراقي رفيع: إن "قيادات تنظيم الدولة ومعاونيهم وأعضاء ما يعرف بمجلس شورى التنظيم الإرهابي في حالة صدمة، وتبادل اتهامات، وانقسام بينهم".



وكان مسؤول أميركي قال لـ (رويترز)، في وقت سابق: إن غارة استهدفت البغدادي أثناء الليل، لكن لم يتسن له تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.



لكن وسائل إعلام أميركية عدة، أفادت في وقت سابق الأحد، بأن البغدادي قُتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب.



وتحدث البيت الأبيض بدوره عن إعلان "مهم جداً" مرتقب، الأحد، من الرئيس دونالد ترامب.



ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر حكومية قولها: إن البغدادي لربما قتل نفسه بسترة انتحارية، عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.