مباشر | كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مقتل أبو بكر البغدادي

عربي

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بعملية لحزب الله قبل شهرين

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بعملية لحزب الله قبل شهرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استكمل سلسلة تحقيقات في عملية تنظيم حزب الله اللبناني، التي نفذها قبل حوالي شهرين، حينما أطلق ثلاثة صواريخ على موقع (أفيفيم) العسكري شمال إسرائيل.

وأوضحت الإذاعة، أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، قرر توبيخ نائب قائد كتيبة في سلاح المدفعية، الذي سمح باستخدام الطريق المذكور، مشيرةً إلى أنه تقرر توبيخ قائد الكتيبة، بسبب إقدامه على إخلاء موقع (أفيفيم) بغض النظر عن التعليمات.

وحسب الإذاعة، فقد تم استدعاء قائد اللواء، وغيره من الضباط إلى قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال؛ لتوضيح هذه التقصيرات، مشيرةً إلى أن الجنرال كوخافي، أكد أن طريقة الاستعداد لرد حزب الله، بعد إحباط الاعتداء بطائرات مسيرة من سوريا، كانت ناجحة، وحققت الأهداف المحددة، وبضمنها منع وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي، وعدم الانجرار إلى تصعيد عسكري.

وكان حزب الله، قد أعلن في 1/9/2019، تدمير مدرعة عسكرية إسرائيلية، وسقوط من فيها بين قتيل وجريح، في وقت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هجوم حزب الله، لم يسفر عن وقوع إصابات. 

أخبار ذات صلة

وجه البغدادي يؤكد مقتله وكشف تفاصيل جديدة حول العملية

وجه البغدادي يؤكد مقتله وكشف تفاصيل جديدة حول العملية

منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان

منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان

شاهد: الصور الأولية للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

شاهد: الصور الأولية للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي&#34;العروس الدامية&#34; تحمل الجيش على أكتافها

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي"العروس الدامية" تحمل الجيش على أكتافها

الحكومة الأردنية: سنُعيد الغُمر والباقورة للسيادة الأردنية

الحكومة الأردنية: سنُعيد الغُمر والباقورة للسيادة الأردنية

(البنتاغون) يكشف تفاصيل تفجير البغدادي لنفسه في إدلب

(البنتاغون) يكشف تفاصيل تفجير البغدادي لنفسه في إدلب

شاهد: قصف أمريكي بسوريا يستهدف زعيم تنظيم الدولة وأنباء عن مقتله

شاهد: قصف أمريكي بسوريا يستهدف زعيم تنظيم الدولة وأنباء عن مقتله

قرار صارم من الحكومة العراقية بشأن عمل قناتي (العربية) و(الحدث)

قرار صارم من الحكومة العراقية بشأن عمل قناتي (العربية) و(الحدث)

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

رئاسة الوزراء تطلق موقعها الالكتروني الجديد

رئاسة الوزراء تطلق موقعها الالكتروني الجديد

36 شركة فلسطينية تُشارك في معرض العراق الدولي

36 شركة فلسطينية تُشارك في معرض العراق الدولي

الحكم المحلي: تعيين رئيس جديد لبلدية رفح غير قانوني ولن نعترف به

الحكم المحلي: تعيين رئيس جديد لبلدية رفح غير قانوني ولن نعترف به

المكتب الوطني للدفاع عن الارض ينظم يوم عمل تطوعي لقطف الزيتون بقريوت

المكتب الوطني للدفاع عن الارض ينظم يوم عمل تطوعي لقطف الزيتون بقريوت

جمعية واعد: تفاقم معاناة الأسرى مع دخول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة

جمعية واعد: تفاقم معاناة الأسرى مع دخول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة

أوقاف أريحا تتفقد الاعتداءات على الأراضي الوقفية

أوقاف أريحا تتفقد الاعتداءات على الأراضي الوقفية

قيادي بالديمقراطية: لا يمكن أن نضع بديلاً عن الانتخابات بـ &#34;البيت المفتوح&#34;

قيادي بالديمقراطية: لا يمكن أن نضع بديلاً عن الانتخابات بـ "البيت المفتوح"

حماس تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام

حماس تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام

منوعات

راغب علامة يحرج أحلام في &#34;ذا فويس&#34; مجددًا

راغب علامة يحرج أحلام في "ذا فويس" مجددًا

الكشف عن النظام الذي أعاد لآديل رشاقتها بعد معاناتها مع السمنة لأعوام

الكشف عن النظام الذي أعاد لآديل رشاقتها بعد معاناتها مع السمنة لأعوام

لماذا تواجدت هيفاء وهبي في شوارع القاهرة بسريّة تامّة؟

لماذا تواجدت هيفاء وهبي في شوارع القاهرة بسريّة تامّة؟

أحمد السقا يكشف لأول مرة: أصبت بجلطة بعد هذا الموقف

أحمد السقا يكشف لأول مرة: أصبت بجلطة بعد هذا الموقف

شاهد كيف احتفلت لجين عمران بعيدها الـ 42؟

شاهد كيف احتفلت لجين عمران بعيدها الـ 42؟

محمد رمضان يطلق كليب &#34;السلطان&#34;

محمد رمضان يطلق كليب "السلطان"

كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة

كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة

لجين عمران عن الراقصة المنتقبة: &#34;في ناس فاهمين الإنفتاح بشكل يثير الإشمئزاز&#34;

لجين عمران عن الراقصة المنتقبة: "في ناس فاهمين الإنفتاح بشكل يثير الإشمئزاز"

اليسا بين المتظاهرين: ماذا قالت عن سمير جعجع وحسن نصرالله؟

اليسا بين المتظاهرين: ماذا قالت عن سمير جعجع وحسن نصرالله؟

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

عربي

منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان

منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان

شاهد: الصور الأولية للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

شاهد: الصور الأولية للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي&#34;العروس الدامية&#34; تحمل الجيش على أكتافها

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي"العروس الدامية" تحمل الجيش على أكتافها

الحكومة الأردنية: سنُعيد الغُمر والباقورة للسيادة الأردنية

الحكومة الأردنية: سنُعيد الغُمر والباقورة للسيادة الأردنية