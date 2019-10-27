جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بعملية لحزب الله قبل شهرين

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استكمل سلسلة تحقيقات في عملية تنظيم حزب الله اللبناني، التي نفذها قبل حوالي شهرين، حينما أطلق ثلاثة صواريخ على موقع (أفيفيم) العسكري شمال إسرائيل.



وأوضحت الإذاعة، أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، قرر توبيخ نائب قائد كتيبة في سلاح المدفعية، الذي سمح باستخدام الطريق المذكور، مشيرةً إلى أنه تقرر توبيخ قائد الكتيبة، بسبب إقدامه على إخلاء موقع (أفيفيم) بغض النظر عن التعليمات.



وحسب الإذاعة، فقد تم استدعاء قائد اللواء، وغيره من الضباط إلى قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال؛ لتوضيح هذه التقصيرات، مشيرةً إلى أن الجنرال كوخافي، أكد أن طريقة الاستعداد لرد حزب الله، بعد إحباط الاعتداء بطائرات مسيرة من سوريا، كانت ناجحة، وحققت الأهداف المحددة، وبضمنها منع وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي، وعدم الانجرار إلى تصعيد عسكري.



وكان حزب الله، قد أعلن في 1/9/2019، تدمير مدرعة عسكرية إسرائيلية، وسقوط من فيها بين قتيل وجريح، في وقت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هجوم حزب الله، لم يسفر عن وقوع إصابات.

رام الله - دنيا الوطن