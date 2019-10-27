جمعية واعد: تفاقم معاناة الأسرى مع دخول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت جمعية (واعد) للأسرى والمحررين، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بدؤوا معاناة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء، وقدوم المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار، ودرجات الحرارة المنخفضة.



وأفادت (واعد) أن ظروفاً قاسية جداً يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المرضى منهم في ظل منع الاحتلال لإدخال وسائل التدفئة لغرف وأقسام الأسرى، موضحة أن إدارة سجون الاحتلال، تتعمد إجراء حملات تفتيش مستمرة، تقوم خلالها بإخراج الأسرى في البرد لساعات دون ملابس أو أغطية.



ووجهت (واعد) مناشدة عاجلة للمؤسسات الدولية، والصليب الأحمر؛ للتدخل العاجل؛ لتوفير وإدخال ما يلزم من أغطية وملابس ووسائل تدفئة للأسرى.