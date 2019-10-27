شؤون فلسطينية

اشتية: وزارة المالية حوّلت 20 مليون شيكل لمستشفى المُطلع بالقدس

اشتية: وزارة المالية حوّلت 20 مليون شيكل لمستشفى المُطلع بالقدس
مستشفى المطلع بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الأحد، أن وزارة المالية، حوّلت صباح اليوم، مبلغ 20 مليون شيكل، لمستشفى "الأوغستا فكتوريا- المُطلع".

وأضاف عبر صفحته على (فيسبوك): يأتي ذلك بعد أن حوّلت له الأسبوع الماضي خمسة ملايين شيكل، لمواصلة عمله كالمعتاد، عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته.

وقال اشتية: جاء ذلك بعد اجتماع اليوم مع وزيري المالية والصحة، حيث بحث أوضاع مستشفيات القدس، وآليات دعمها والحفاظ عليها، ودراسة حلول جذرية للأزمات المالية لها.

واطّلع المجتمعون على كشوفات وزارتي المالية والصحة التي تسجل مستحقات مفوترة ومدققة لمستشفى المطلع على الحكومة، تصل إلى نحو 43 مليون شيكل بعد دفع المبلغ الأخير، علما أن هناك مبالغ أخرى لم يرسل المستشفى فواتيرها للحكومة بعد.

وبحث الاجتماع إمكانيات رفع قيمة الدفعات الشهرية المنتظمة التي تدفعها الحكومة لمستشفيات القدس لتغطي على الأقل نصف مستحقاتها الشهرية، وبشكل مبكر قبل استلام الفواتير وتدقيقها؛ للحفاظ على الاستقرار المالي للمشافي.

وأوعز رئيس الوزراء للوزيرين بعقد اجتماعات منفصلة مع مستشفيات القدس لجدولة ديونها التي يعود بعضها لعام 2013، وإيجاد حلول لعدم وجود فواتير تسهّل عملية الدفع والتدقيق.

وطالب المستشفيات بإرسال فواتيرها بشكل منتظم وشهري، ودعا اشتية الوزيرين لتسريع عمل الفرق الفنية في وزارتيهما بالتدقيق في الفواتير.

وعقب الاجتماع تمت دعوة مدير مستشفى المطلع لعقد اجتماع طارئ مع الفرق الفنية في وزارتي المالية والصحة لاستكمال حل الأزمة في المستشفى.

أخبار ذات صلة

رئيس لجنة الانتخابات المركزية يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

رئيس لجنة الانتخابات المركزية يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

رئاسة الوزراء تطلق موقعها الالكتروني الجديد

رئاسة الوزراء تطلق موقعها الالكتروني الجديد

وزيرة الصحة: إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى سجن كبير

وزيرة الصحة: إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى سجن كبير

36 شركة فلسطينية تُشارك في معرض العراق الدولي

36 شركة فلسطينية تُشارك في معرض العراق الدولي

صور: نقابة العاملين في بلدية البيرة تُعلن عزمها خوض إضراب مفتوح

صور: نقابة العاملين في بلدية البيرة تُعلن عزمها خوض إضراب مفتوح

محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة

محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة

(كالجسد الواحد).. رفح احتاجت لمستشفى فتداعت لها سائر مدن قطاع غزة بالدعم

(كالجسد الواحد).. رفح احتاجت لمستشفى فتداعت لها سائر مدن قطاع غزة بالدعم

الحكم المحلي: تعيين رئيس جديد لبلدية رفح غير قانوني ولن نعترف به

الحكم المحلي: تعيين رئيس جديد لبلدية رفح غير قانوني ولن نعترف به

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

رئاسة الوزراء تطلق موقعها الالكتروني الجديد

رئاسة الوزراء تطلق موقعها الالكتروني الجديد

36 شركة فلسطينية تُشارك في معرض العراق الدولي

36 شركة فلسطينية تُشارك في معرض العراق الدولي

الحكم المحلي: تعيين رئيس جديد لبلدية رفح غير قانوني ولن نعترف به

الحكم المحلي: تعيين رئيس جديد لبلدية رفح غير قانوني ولن نعترف به

المكتب الوطني للدفاع عن الارض ينظم يوم عمل تطوعي لقطف الزيتون بقريوت

المكتب الوطني للدفاع عن الارض ينظم يوم عمل تطوعي لقطف الزيتون بقريوت

جمعية واعد: تفاقم معاناة الأسرى مع دخول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة

جمعية واعد: تفاقم معاناة الأسرى مع دخول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة

أوقاف أريحا تتفقد الاعتداءات على الأراضي الوقفية

أوقاف أريحا تتفقد الاعتداءات على الأراضي الوقفية

قيادي بالديمقراطية: لا يمكن أن نضع بديلاً عن الانتخابات بـ &#34;البيت المفتوح&#34;

قيادي بالديمقراطية: لا يمكن أن نضع بديلاً عن الانتخابات بـ "البيت المفتوح"

حماس تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام

حماس تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام

منوعات

راغب علامة يحرج أحلام في &#34;ذا فويس&#34; مجددًا

راغب علامة يحرج أحلام في "ذا فويس" مجددًا

الكشف عن النظام الذي أعاد لآديل رشاقتها بعد معاناتها مع السمنة لأعوام

الكشف عن النظام الذي أعاد لآديل رشاقتها بعد معاناتها مع السمنة لأعوام

لماذا تواجدت هيفاء وهبي في شوارع القاهرة بسريّة تامّة؟

لماذا تواجدت هيفاء وهبي في شوارع القاهرة بسريّة تامّة؟

أحمد السقا يكشف لأول مرة: أصبت بجلطة بعد هذا الموقف

أحمد السقا يكشف لأول مرة: أصبت بجلطة بعد هذا الموقف

شاهد كيف احتفلت لجين عمران بعيدها الـ 42؟

شاهد كيف احتفلت لجين عمران بعيدها الـ 42؟

محمد رمضان يطلق كليب &#34;السلطان&#34;

محمد رمضان يطلق كليب "السلطان"

كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة

كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة

لجين عمران عن الراقصة المنتقبة: &#34;في ناس فاهمين الإنفتاح بشكل يثير الإشمئزاز&#34;

لجين عمران عن الراقصة المنتقبة: "في ناس فاهمين الإنفتاح بشكل يثير الإشمئزاز"

اليسا بين المتظاهرين: ماذا قالت عن سمير جعجع وحسن نصرالله؟

اليسا بين المتظاهرين: ماذا قالت عن سمير جعجع وحسن نصرالله؟

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

عربي

منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان

منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان

شاهد: الصور الأولية للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

شاهد: الصور الأولية للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي&#34;العروس الدامية&#34; تحمل الجيش على أكتافها

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي"العروس الدامية" تحمل الجيش على أكتافها

الحكومة الأردنية: سنُعيد الغُمر والباقورة للسيادة الأردنية

الحكومة الأردنية: سنُعيد الغُمر والباقورة للسيادة الأردنية