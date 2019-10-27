اشتية: وزارة المالية حوّلت 20 مليون شيكل لمستشفى المُطلع بالقدس

مستشفى المطلع بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الأحد، أن وزارة المالية، حوّلت صباح اليوم، مبلغ 20 مليون شيكل، لمستشفى "الأوغستا فكتوريا- المُطلع".



وأضاف عبر صفحته على (فيسبوك): يأتي ذلك بعد أن حوّلت له الأسبوع الماضي خمسة ملايين شيكل، لمواصلة عمله كالمعتاد، عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته.



وقال اشتية: جاء ذلك بعد اجتماع اليوم مع وزيري المالية والصحة، حيث بحث أوضاع مستشفيات القدس، وآليات دعمها والحفاظ عليها، ودراسة حلول جذرية للأزمات المالية لها.



واطّلع المجتمعون على كشوفات وزارتي المالية والصحة التي تسجل مستحقات مفوترة ومدققة لمستشفى المطلع على الحكومة، تصل إلى نحو 43 مليون شيكل بعد دفع المبلغ الأخير، علما أن هناك مبالغ أخرى لم يرسل المستشفى فواتيرها للحكومة بعد.



وبحث الاجتماع إمكانيات رفع قيمة الدفعات الشهرية المنتظمة التي تدفعها الحكومة لمستشفيات القدس لتغطي على الأقل نصف مستحقاتها الشهرية، وبشكل مبكر قبل استلام الفواتير وتدقيقها؛ للحفاظ على الاستقرار المالي للمشافي.



وأوعز رئيس الوزراء للوزيرين بعقد اجتماعات منفصلة مع مستشفيات القدس لجدولة ديونها التي يعود بعضها لعام 2013، وإيجاد حلول لعدم وجود فواتير تسهّل عملية الدفع والتدقيق.



وطالب المستشفيات بإرسال فواتيرها بشكل منتظم وشهري، ودعا اشتية الوزيرين لتسريع عمل الفرق الفنية في وزارتيهما بالتدقيق في الفواتير.



وعقب الاجتماع تمت دعوة مدير مستشفى المطلع لعقد اجتماع طارئ مع الفرق الفنية في وزارتي المالية والصحة لاستكمال حل الأزمة في المستشفى.