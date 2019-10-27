شؤون فلسطينية

أوقاف أريحا تتفقد الاعتداءات على الأراضي الوقفية

أوقاف أريحا تتفقد الاعتداءات على الأراضي الوقفية
رام الله - دنيا الوطن
قامت مديرية أوقاف محافظة أريحا والأغوار، بجولة ميدانية لتفقد والوقوف على الاعتداءات على الأراضي الوقفية المستأجرة من قبل المواطنين في منطقة العوجا، بحضور مدير عام أوقاف أريحا الدكتور وائل نظيف، وفرج النعسان، مدير عام الشؤون المدنية، وخلوصي السعدي، مدير البنية التحية، والمهندس فكري طوباسي، من سلطة جودة البيئة، وصهيب إسماعيل مسؤول الأملاك، والمستأجر هاني معالي.

حيث قاموا بتفقد ومعاينة الأرض التي تم الاعتداء عليها من قبل مجهولين، قاموا بسكب النفايات السائلة فيها، مما تسبب في ضرر للأرض وللمستأجرين هناك.

وقال نظيف، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن": إن وزارة الأوقاف تتعاون مع جميع الجهات المختصة، والمؤسسات الشريكة، وتقوم بالعمل على منع أي اعتداء أو أي مساس بالأراضي الوقفية، فهي منفعة عامة، وأمانة تتحمل الأوقاف مسؤوليتها.

وقال المشاركون في الجولة: إننا سنقوم بفحص العينات من النفايات السائلة، وسنعمل على معرفة المسببين بالضرر من خلال الجهات المختصة ومحاسبتهم، ووضع آلية لمنع تكرار تلك الاعتداءات.

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