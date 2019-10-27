قيادي بالديمقراطية: لا يمكن أن نضع بديلاً عن الانتخابات بـ "البيت المفتوح"

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، رفضها جملة وتفصيلاً المشاركة في إدارة البلديات، لأن هذا من حق المواطن.



وقالت الجبهة على لسان عضو لجنتها المركزية، محمود خلف في تصريحات لقناة "دنيا الوطن": إن ما يتعلق بموضوع دعوة الفصائل للمشاركة في إدارة البلديات، فقد تمت الدعوة لذلك، ولكن نحن نرفض المشاركة جملةً وتفصيلاً، لأن البلديات كهيئات محلية من حق المواطن أن ينتخب من يمثله فيها.



وتابع: الهيئات المحلية في حاجة لكفاءات مهنية، وشخوص يرضى عنهم الناس، لا يمكن أن نقبل المشاركة في الإدارة كهيئة محلية بديلة عن الانتخابات.



وشدد على أن الوضع الفلسطيني والانقسام وانعكاساته لا تساعد في إجراء الانتخابات، ولكن لا يمكن أن نضع بديلاً لذلك بأن يتم عمل "البيت المفتوح" وتجميع شخصيات، وهي غير قانونية.



وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية: إن "البيت المفتوح" ليس بديلاً عن الانتخابات، التي يجب أن تجري في جو تنافسي، وليس إسقاطات سياسية.