أحوال جوية غير مستقرة بالأيام المقبلة وتوقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية

أكد المختص بشؤون الأرصاد الجوية، ليث العلامي، أن الأحوال الجوية، ستكون خلال الأيام المقبلة غير مستقرة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً لهطول الأمطار على فترات بشكل متفرق، وغير منتظم.



وقال العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن درجات الحرارة، ستكون اليوم الأحد دون معدلاتها العامة، وستكون السماء غائمة جزئياً، ومن المتوقع أن يتجدد هطول زخات من الأمطار خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق مناطق متفرقة من البلاد، مشيراً إلى أن الأمطار، قد تكون غزيرة وعواصف رعدية أحياناً.



وأضاف العلامي: "تنخفض الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس مائلاً للبرودة، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار فوق بعض المناطق، وخاصة في شمال فلسطين المحتلة".



وتابع: "خلال يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح دون معدلاتها بحدود خمس درجات مئوية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار، لاسيما في شمال ووسط البلاد.

خاص دنيا الوطن