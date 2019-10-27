حماس تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام

الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حمّل الناطق باسم حركة (حماس) فوزي برهوم، اليوم الأحد الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وإجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وتجاهل مطالبهم العادلة، وتحديدًا بعد تدهور حالتهم الصحية.



وأضاف برهوم في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نستهجن حالة الصمت المريب للمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، إزاء هذه الجرائم والانتهاكات، بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونطالبها بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم وإنقاذ حياتهم، ومغادرة مربع التجاهل والصمت".



وأكد على عهد حركته مع الأسرى، وقضاياهم العادلة، وسنستمر بالتضامن معهم، وإسنادهم، وتعزيز صمودهم بكل قوة؛ فهذا واجب وطني وقيمي وأخلاقي على الجميع.



ودعا جماهير الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله إلى استمرار وتكثيف حالة التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، وتعزيز صمودهم، وتثبيتهم لمواصلة تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية داخل قلاع الأسر.