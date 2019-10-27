أول تصريح لرئيس بلدية رفح بعد تعيينه من قبل "البيت المفتوح"





وكشف الشاعر آلية اختياره كرئيس لبلدية رفح، وقال: هذا الأمر عمره تقريباً شهر من الزمان، فكان العرض من المجلس البلدي للمحافظة، رغبة في أن يتركوا المجال لادارة مجلس بلدي جديد، وتم التواصل معي بشكل شخصي، بصفتي أحد أساتذة القانون في جامعة مرموقة، وأحد الناس الموجودين في محافظة رفح، وتم التئام البيت المفتوح وعقد الجلسة أمس.

خاص دنيا الوطنقال رئيس بلدية رفح المعيّن، أنور الشاعر: إن عملية اختياره كرئيس جديد للبلدية، يأتي رغبة من قبل وزارة الحكم المحلي، لتجديد المجالس البلدية.وأضاف في تصريحات خاصة لقناة "دنيا الوطن" اليوم الأحد: أنه لم يكن يرغب في أن يكون محل خلاف في الأمور السياسية، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع "البيت المفتوح".وتابع الشاعر: كان هناك مرسوم رئاسي في عام 2016، لإجراء انتخابات محلية في الضفة وغزة، وكانت هناك رغبة حقيقية بين شقي الوطن، وأن تكون هذه الانتخابات حرة، قبل أن يتم الطعن في بعض اللجان، ثم ألغيت هذه الانتخابات.وأكد رئيس بلدية رفح المعيّن، أن "البيت المفتوح" كان في سياق تجديد المجلس البلدي، خاصة وأن مجلس بلدية رفح، متواجد منذ تسع سنوات، وبذلك يكون تجاوز دورتين كاملتين حسب القانون.وتابع: ذلك كان لا بد من حله، وفي ظل عدم وجود رغبة لإجراء انتخابات محلية في الوقت الحالي، وعدم وجود مرسوم رئاسي، كان لا بد من أن يتم ضخ دماء جديدة.وشدّد الشاعر على أن "البيت المفتوح" يضم شريحة واسعة من أعيان المحافظة، ومن مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أننا حريصون على الانتخابات، وفي اليوم الذي يتم الاتفاق فيه على آلية لإجراء الانتخابات للهيئات المحلية، فلن "نكون عقبة في إجرائها".