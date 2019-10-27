قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة بينهم عشرة عمال

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد (18) مواطناً من الضفة، بينهم عشرة عمال على الأقل جرى اعتقالهم خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948.



وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إن سبعة مواطنين، جرى اعتقالهم من بلدة العيساوية في القدس، وهم: أنور سامي عبيد، وحامد شفيق عبيد، ومحمود زمرد، ومحمد خالد محمود، وإسماعيل سنقرط، ومالك محمود الشيخ، ومحمد داوود محمود.



ومن بلدة علار في طولكرم، اعتقل الاحتلال المواطن أيسر ممدوح شديد (47 عاماً)، كذلك جرى اعتقال عشرة عمال على الأقل خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948م.