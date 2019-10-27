الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية بنابلس يرفض مظاهر العسكرة وانتشار السلاح بيد المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية في محافظة نابلس، صباح اليومً، بيانا، أكد فيه دعمه الكامل لجهود بلدية نابلس في تنظيم المدينة، وإزالة التعديات على الأملاك العامة، في إطار جهودها لتنظيم المدينة، والحفاظ على حقوق المواطنين، مقدماً تعازيه إلى عائلة الشاب فراس عصام الشايب، الذي استشهد يوم أمس، نتيجة الاستخدام العبثي للسلاح، والاعتداء على طواقم البلدية، التي كانت تقوم بواجبها في إزالة التعديات على الأملاك العامة.



وأكد الاتحاد الوطني، الذي يضم العشرات من مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، في بيان وصل "دنيا الوطن" على ضرورة سيادة القانون، ومحاربة مظاهر العسكرة، وانتشار السلاح بيد المواطنين، مؤكداً دعمه لجهود المؤسسة الأمنية في فرض القانون بكل حزم وعدالة وقوة، لعودة نابلس إلى سابق عهدها عاصمة اقتصادية لفلسطين، وقلعة للمقاومة والتنمية والإبداع.



وحيا رئيس الاتحاد في محافظة نابلس، يوسف حرب، موقف المواطنين في محافظة نابلس، ومؤسسات المحافظة المختلفة، وقواها الأهلية والسياسية والاقتصادية والثقافية، التي أكدت بشكل موحد على ضرورة الاحتكام للقانون، وتطبيق القانون، وفرض سيادته على الجميع، وضرورة استمرار حملة إزالة التعديات على الأملاك العامة خلال الأيام المقبلة، داعية إلى ضرورة أن فرض القانون، ومنع التعديات على الأملاك العامة سلوكاً يومياً، وسياسة عامة لبلدية نابلس، والمؤسسات ذات العلاقة، حتى لا تتراكم التعديات بالشكل الذي شهدته المدينة مؤخراً.