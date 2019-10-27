وزير الحكم المحلي: تعيين حماس لمجلس بلدي رفح التفاف على الديمقراطية



وحذر الصالح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، من خطورة تجاوز حركة (حماس) غير القانوني لصلاحيات وزير الحكم المحلي، بتعيين مجلس بلدي بعد مصادقة مجلس الوزراء على ذلك، مشيراً إلى أن هذا الإجراء، سيؤثر

على عمل البلديات، وحصول المواطنين على الخدمات المطلوبة.





وأشار الصالح إلى أن (حماس) كانت رفضت إجراء انتخابات البلديات في المحافظات الجنوبية، والتي تمت في المحافظات الشمالية هذا العام.









رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، تعيين حركة (حماس) رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح، التفاف على العملية الديمقراطية، ولحق كل مواطن في انتخاب من يراه مناسباً.