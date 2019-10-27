سلامة: تعيين مجلس بلدي جديد برفح رد على دعوة الرئيس للانتخابات

وأكدت سلامة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن إجراء حماس هذا، يدلل على الفكر والنهج الرافض للديمقراطية، الذي تستند إليه في مواجهة الدعوات للعودة لصناديق الاقتراع، خاصة وأن تعيينها للمجلس البلدي في رفح، يأتي بالتزامن مع زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية غداً إلى غزة للتشاور مع كافة الفصائل حول الانتخابات العامة، التي سيدعو لها الرئيس محمود عباس.



وأشارت عضو مركزية (فتح) إلى أن الاحتجاجات والمواقف التي خرجت تنديداً بإجراء حماس، تدلل على أن أبناء شعبنا يطالبون بالعودة لصناديق الاقتراع، مشددة على أن أبناء شعبنا في غزة أمام نظام حكم بالقوة، ولا يعترف بحق المواطنين في صناعة القرار، وهو ما دأبت عليه خلال ثلاثة عشر عاماً من عمر انقلابها.

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) دلال سلامة: إن موقف حركة حماس الانقلابية، بتعيين مجلس بلدي رفح من عناصر تتبع لها، هو رد بالرفض على قرار الرئيس محمود عباس، بالدعوة لإجراء انتخابات عامة، ومصادرة لحق أبناء شعبنا في غزة في كل العمليات الانتخابية.