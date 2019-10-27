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منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان

منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان
الأردن
رام الله - دنيا الوطن
طالبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات عاجلة اقتصادية واجتماعية، تضمن حلاً لمعاناة الشعب الأردني الاقتصادية، وذلك لمنع حدوث انتفاضة شعبية بالأردن، على غرار العراق ولبنان.
            
وحذر المتحدث الرسمى للمنظمة، زيدان القنائى، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من اندلاع انتفاضة شعبية اجتماعية داخل الأردن على غرار العراق ولبنان، وذلك لارتفاع معدلات البطالة بين شباب الأردن، وسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بالأردن والغلاء وارتفاع الأسعار.  

وكانت الحكومة الأردنية، أعلنت عن خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد الأردنى، وقام الملك عبد الله الثاني، بوضع خطة اقتصادية، تهدف إلى تحسين دخل المواطن، عبر زيادات مباشرة على الرواتب.

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