فلسطين تختتم مشاركتها بأعمال الدورة 58 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية

جانب من المؤتمر

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رام الله - دنيا الوطن

اُختُتمت فعاليات أعمال الدورة (58) للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) والتي احتضنتها العاصمة التنزانية دار السلام، خلال الفترة من 21 إلى 25/10/2019 في قصر المؤتمرات جولييس نيريري، بمشاركة وفد فلسطيني رفيع المستوى، ترأسه وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة، وسفير دولة فلسطين لدى تنزانيا، حمدي أبو علي، ونائبه ضرار غنام، والمستشار القانوني، يوسف عبد الصمد، ومدير مكتب الوزير محمد أبو خضر.



وقد تُوجت فلسطين بحصولها على نيابة رئاسة منظمة (الإلكو)، (AALCO) ممثلة عن قارة آسيا، حيث تسلم الشلالدة، منصب نائب الرئيس، في حين حصلت تنزانيا الدولة المضيفة على رئاسة الدورة الحالية، برئاسة وزير الدستور التنزاني، أغسطين ماهيجا ممثلة عن القارة الأفريقية.



ويعزى هذا الإنجاز إلى الجهود التي قامت بها سفارة دولة فلسطين، ممثلة بالسفير أبو علي، بالتنسيق والتعاون مع الوفود الآسيوية والعربية، وتوحيد موقف المجموعة الآسيوية لدعم ترشيح فلسطين لهذا المنصب، بهدف التركيز على القضية الفلسطينية، ومناقشة القضايا القانونية المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً القدس من وجة نظر القانون الدولي.



وقد التقى الشلالدة على هامش أعمال المؤتمر برئيس الجمهورية التنزانية جون مجافولي في القصر الرئاسي، ونقل له تحيات الرئيس محمود عباس، وللشعب التنزاني حكومة وشعباً، وأثنى على مواقف تنزانيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، المتمثلة في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية.



كما التقى الشلالدة بوزير الخارجية التنزاني بلاماجامبا كابودي، ووضعه في صورة اهم المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، ونظم أبو علي لقاء جمع الوزير بسفراء جامعة الدول العربية المعتمدين لدى تنزانيا، ودعاهم إلى أهمية التعاون والتشاوروالتنسيق فيما بينهم؛ لتعزيز الوحدة بين الدول العربية ونصرة القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما شكر الوزير الوفود العربية المشاركة في المؤتمر على دعمها فلسطين بالحصول على نيابة رئاسة منظمة (الالكو).



واعتبر الشلالدة خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظمته سفارة دولة فلسطين لدى تنزانيا داخل مقر السفارة، أن ما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات جسيمة وصارخة، ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية والمستوطنون، يعتبر خرقاً فاحشاً لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وذلك نظراً لمحاولات إسرائيل فرض سياستها المخالفة للقانون الدولي.



وأشار الشلالدة إلى أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، قد أفشلت ما تسمى بـ (صفقة القرن) التي حاولت الإدارة الأمريكية، أن تفرضها على الشعب الفلسطيني؛ لشطب وإنهاء القضية الفلسطينية، مبيناً أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، استناداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.



يذكر، أن وزير العدل الفلسطيني، قد شارك خلال تواجدة في تنزانيا كل من سفارات الصين واليابان وجمهورية مصر العربية، في المناسبات الوطنية، التي أقامتها السفارات المعتمدة في تنزانيا كضيف شرف.