محافظ نابلس: سنعقد اجتماعاً خاصاً بحملة إزالة التعديات بعد بيت عزاء الشايب

ومن جانبه، قال وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح: إنه سيتم القيام بحملة إعلامية إلى جانب القيام بجولات تفتيش من أجل تقديم المتعدين لجهات الاختصاص، مطالباً إياهم بضرورة التعاون مع الجهات المختصة لتصويب أوضاعهم.

وأوضح رمضان لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعين اللذين عقدا بالأمس، على استمرار حملة إزالة التعديات، مناشداً المتعدين إلى مراجعة أنفسهم والعودة إلى الحدود المتفق عليها، دون الحاجة للجوء بأي شكل من الأشكال إلى القوة.