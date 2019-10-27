لجنة الانتخابات المركزية تُحدد موعداً للقاء رئيسها بحركة حماس والفصائل بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أن اللجنة، أعدّت برنامجاً للقاء وفد الانتخابات المركزية برئاسة حنّا ناصر، بقادة حركة حماس في قطاع غزة وكافة فصائل العمل الوطني، ومؤسسات المجتمع المدني غداً الاثنين.



وأوضح كحيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن اللجنة بانتظار صدور مرسوم رئاسي، بتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة في غزة، بالتزامن مع الضفة، بما فيها القدس المحتلة، من خلال البدء بالتشريعية تليها بفارق زمني بسيط الرئاسية.



وجدد كحيل مطالبة اللجنة للمجتمع الدولي، بحشد كل الجهود؛ لتشكيل بعثة رقابة طويلة الأمد لمراقبة عملية الاقتراع من أجل توفير بيئة مناسبة؛ ليتمكن المواطن من المشاركة بحرية تامة.