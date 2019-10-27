شاهد: الصور الأولية للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

رام الله - دنيا الوطنبث التلفزيون الحكومي العراقي، اليوم الأحد، لقطات مصورة لما قال إنها غارة أميركية، نُفذت في سوريا، واستهدفت زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، ويعتقد أنه قتل فيها.وأظهرت لقطات مصورة نهاراً حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة، وملابس ممزقة وملطخة بالدماء، كما بث التلفزيون العراقي لقطات ليلية لانفجار، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأضاف التلفزيون العراقي، نقلاً عن خبير في شؤون الجماعات المسلحة، أن المخابرات العراقية، ساعدت في تحديد موقع البغدادي.وقالت مصادر في سوريا والعراق وإيران، الأحد، إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، قُتل في عملية عسكرية أميركية في سوريا.ويستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض اليوم.وكان مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، قد قال لوكالة (رويترز) في وقت سابق: إن البغدادي كان هدفاً للعملية التي جرت ليلاً، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.وذكر مصدران أمنيان عراقيان، ومسؤولان إيرانيان، أنهم تلقوا تأكيداً من داخل سوريا بمقتل البغدادي.