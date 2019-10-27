الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُحذر من استمرار حالات التعدي على طواقمه والفلتان

وحذر الاتحاد، في تصريح وصل "دنيا الوطن" من استمرار حالات التعدي على طواقم الهيئات المحلية وحالات الفلتان، ومحاولات بعض الخارجين عن العرف والقانون أخذ القانون بأيديهم، ويؤكد أن استمرار مثل هذه التصرفات، ينذر بنتائج خطيرة تمس السلم المجتمعي وأمان المواطنين.





وأكد الاتحاد، أن هذه هيئاتنا المحلية كانت على الدوام صمام أمان أمام مختلف التحديات، كما ويؤكد الاتحاد أن جميع العاملين في الهيئات المحلية، سواء أكانوا مجالس منتخبة أو طواقم عاملة فيها هم إخوتنا وأبناؤنا، تقع على عاتقهم مسؤوليات عظيمة، أولها وأهمها إنفاذ القانون.



كما أكد الاتحاد وقوفه خلف هيئاتنا المحلية بكافة مكوناتها من طواقم عاملة أو مجالس منتخبة، ويهيب بمؤسساتنا الأمنية الضرب بيد من حديد، على من تسول له نفسه الاعتداء على طواقم الهيئات المحلية، أو التعدي على حقوق المواطنين، مؤكداً دعمه لكافة الجهود التي تبذلها هيئاتنا المحلية لإنفاذ القانون وصون الحقوق والممتلكات العامة.

وأهاب الاتحاد، بكافة المواطنين الالتفاف حول مؤسساتهم الوطنية، وعلى رأسها الهيئات المحلية، والتي جاءت عن طريق صناديق الانتخابات، لتعبر عن رغبة المواطنين.