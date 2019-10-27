الاحتلال يهدم منزلاً وبركساً وحظيرة أغنام في مخيم العروب بالخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلاً وبركساً وحظيرة أغنام في مخيم العروب شمال الخليل.



وقال صاحب المنزل المواطن عدي جميل جوابرة: "إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، داهمت المنطقة، وشرعت بهدم منزله، بجانب بركس وحظيرة أغنام، تعود ملكيتهما للعائلة، عند مدخل مخيم العروب المحاذي لطريق القدس الخليل؛ بحجة البناء في المناطق المسماة (ج)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).