ماذا قالت حركة حماس عن تعليق الأسير طارق قعدان إضرابه؟

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رام الله - دنيا الوطن

عَقّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على قرار الأسير طارق قعدان، بتعليق إضرابه عن الطعام، بعد استجابة إدارة السجن لمطالبه.



وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم: "من جديد، يُسجل أسرانا الأبطال جولة نصر على السجان، كامتداد لمعركة الإرادات المتواصلة بين شعبنا والمحتل المجرم.



وأشارت الحركة، إلى أن تعليق الأسير طارق قعدان، لإضرابه عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالبه، يؤكد مجدداً قدرة الفلسطيني على انتزاع حريته، وإجبار الاحتلال على تنفيذ مطالبه، وتحطم عنجهية الاحتلال على صخرة صموده.



وقال: "نحيي كل أسرانا الأبطال، وأولئك الذين ما زالوا يخوضون معركة الكرامة بأمعائهم الخاوية، وعهدنا معهم بفجر حرية قريب".