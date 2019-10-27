هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية تُحَمّل حماس المسؤولية الكاملة عن حياة بسام محيسن





وجددت التأكيد على أن حركة حماس والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، تتحمل كامل المسؤولية عن حياة الزميل محيسن، وكل الصحفيين المعتقلين لديها؛ مطالبة المؤسسات الحقوقية بضرورة القيام بواجبها المنوط بها تجاه الصحفيين وحماية حقوقهم الإنسانية والإعلامية في التعبير عن رأيهم.





كما طالبت كساب، الفصائل الفلسطينية، بالضغط على حركة حماس؛ لإطلاق سراح الزميل محيسن، وكل الصحفيين المعتقلين في سجونها.

وأشارت كساب في تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، استدعت في الآونة الأخيرة، أكثر من عشرة صحفيين، بعضهم لا زال يخضع للتحقيق في سجونها، مؤكدة أن حماس تتجرأ على اعتقال كل من ينتقدها.وأوضحت بأن جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، أرسل طلب استدعاء للزميل محيسن، لتسليم نفسه لهم منذ الأربعاء الماضي؛ لكنه لم يعد حتى الآن، حيث لا زال يخضع للتحقيق.وأضافت كساب، أن الزميل محيسن، تم قصف منزله بالكامل من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خلال حرب 2014 ويعيل أسرة مكونة من ستة أفراد.