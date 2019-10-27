أعلاها رفح وأدناها الشمال.. متوسط الأمطار خلال يومين بلغت (19.5) ملم

مرفق تفاصيل كميات الهطول على جميع المحافظات:







رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الزراعة الفلسطينية، أن نسبة الأمطار التي هطلت على قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، حيث بلغ متوسط الهطول 19.3 ملم بكمية 7.5 مليون متر مكعب، وقد كانت أعلى نسبة هطول في محافظة رفح، حيث بلغت 25.8 ملم وأدناها في محافظة شمال القطاع، حيث بلغت 14.5 ملموأوضحت الوزارة في بيان صباح اليوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، إلى أن الكميات الأولية الأمطار التي هطلت حتى الآن بداية مبشرة بموسم زراعي جيد، وتغذية الخزان الجوفي بكميات إضافية من المياه، داعية المزارعين للاستفادة من الأمطار المتساقطة بتجميعها، والاستفادة منها في ري المزروعات.وكانت الزراعة، قد أصدرت إرشادات مهمة للمزارعين والمربين بضرورة الاستعداد لموسم الأمطار، بأخذ الاحتياطات اللازمة في الدفيئات ومزارع الدواجن والمواشي، والتأكد من سلامتها.وفي السياق، فقد دعت وزارة الزراعة، وسائل الإعلام والباحثين والمعنيين، إلى استقاء معلوماتهم عن كميات الأمطار من مصادرها الرسمية كالموقع الإلكتروني للوزارة، منوهة إلى أن أجهزة قياس الأمطار التابعة لها منتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.