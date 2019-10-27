"التربية" تختتم مشاركتها بتدريب حول تطوير التعليم بالقرن الـ 21 بسنغافورة

تدريب حول تطوير التعليم في القرن الـ 21 بسنغافورة

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رام الله - دنيا الوطن

اختتمت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بمدير دائرة الإشراف التربوي، الدكتورة سهير قاسم، مشاركتها في لقاءٍ تدريبي حول تطوير التعليم في القرن الـ 21 في سنغافورة، إذ شارك فيه عدد من ممثلي الدول حول العالم.



واستمر التدريب على مدار أسبوع؛ وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" شمل عقد لقاءات وجلسات علمية وعملية، والتطرق إلى آليات تفعيل التعليم واستراتيجياته في المدارس، وأهمية تطوّر التعليم، وانتقال مهارات القرن الـ 21، ودور المعلمين الخبراء في دمج المهارات وتحويلها.



واطلع المشاركون على ملامح التجربة السنغافورية في التعليم، وزاروا مدارس أساسية وثانوية، ومراكز متخصصة، وأكاديمية تدريب المعلمين، وتبادلوا الخبرات بمجالات التعليم، مستعرضين أبرز التحديات التي تواجه نُظم التعليم عالمياً، وكيفية ترجمة النظريات والخبرات والتجارب بصورة تطبيقية داخل الغرفة الصفية، بما يراعي قدرات واحتياجات الطلبة، واختلاف بيئاتهم التعليمية.