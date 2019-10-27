شؤون فلسطينية

الأشغال بغزة: صرف الدفعة الأخيرة للمجموعة الثانية من المستفيدين في القطاع الزراعي

الأشغال بغزة: صرف الدفعة الأخيرة للمجموعة الثانية من المستفيدين في القطاع الزراعي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة، اليوم، عن تحويل أموال الدفعة النهائية من تعويضات القطاع الزراعي، للمستفيدين ضمن المجموعة الثانية من أصحاب الدفيئات الزراعية في قطاع غزة، وقد قامت دولة الكويت بتحول مبلغ بنحو 770 ألف دولار، عن الدفعة المالية الثالثة والأخيرة من المنحة الكويتية لأصحاب الدفيئات الزراعية المدمرة كلياً عقب حرب 2014.

وأفاد زيارة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه بوصول المبلغ لدى وزارة المالية، وسيتم الإعلان عن موعد  صرف الدفعات للمستفيدين خلال الأسبوع الجاري لدى فروع بنك فلسطين  في القطاع بالآلية المعتادة.

وقال زيارة: إنه بهذه الدفعة  تنتهي تعويضات المزارعين من أصحاب الدفيئات الزراعية والحظائر الحيوانية والمستفيدين ضمن المنحة الكويتية، والبالغ عددهم 817 مستفيداً.

 يذكر، أن الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية، قد خصص مبلغ 4.9 مليون دولار ضمن المنحة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي.

ووجه زيارة شكره لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً، والصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية على دعمهم ومساندتهم لأبناء الشعب الفلسطيني، كما وجه شكره للفريق الوطني للإعمار على جهوده المضنية في ملف الإعمار.

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