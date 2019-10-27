بعد 88 يوماً.. الأسير طارق قعدان من جنين يُعلّق إضرابه عن الطعام

الأسير طارق قعدان

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رام الله - دنيا الوطن

علّق الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، طارق قعدان من جنين، اليوم الأحد، إضرابه عن الطعام.



جاء ذلك، بعد التوصل لاتفاق، يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بعد 88 يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام.



وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن قعدان (46 عاماً)، من قرية عرابة جنوب غرب جنين علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد اعتقاله الإداري جوهريا مطلع شباط/فبراير المقبل.



وقالت الهيئة في بيان صحفي: إن الأسير قعدان قد علّق إضرابه عن الطعام بعد (88 يوماً) من إضرابه المفتوح ضد اعتقاله الإداري، حيث تم تخفيض الحكم الحالي من ستة أشهر إلى أربعة، على أن تكون جوهرية وغير قابلة لتجديد، ويفرج عنه بتاريخ 8/2/2020.



ولفتت الى أن الأسير قعدان قد مر بوضع صحي صعب خلال فترة إضرابه عن الطعام التي استمرت لنحو 3 أشهر متواصلة، وعانى من أوجاع في مختلف أنحاء جسدة ونقص حاد في وزنه تجاوز الـ 30 كيلوجرام.



الجدير بالذكر أن أربعة أسرى أخرين لا زالوا يواصلون معركتهم ضد اعتقالهم الإداري بأمعائهم الخاوية بظروف صعبة وخطيرة، وهم: إسماعيل علي، وأحمد زهران، ومصعب الهندي، والأسيرة هبة اللبدي.