شؤون فلسطينية

مستشفى حمد بغزة يفتح أبوابه لتعليم طلبة كلية الطب بجامعة الأزهر

رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور رأفت لبد مدير عام مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل ولأطراف الصناعية في قطاع غزة على أن المستشفى فتح أبوابه لاستقبال وتعليم طلبة كلية الطب بجامعة الأزهر بغزة.

وقال الدكتور لبد، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه  "تأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية التي يرعاها ممول المستشفى صندوق قطر للتنمية لأن يكون المشفى مركزاً متميز ومتقدم ومعتمد دوليا وعالميا للتأهيل الطبي والتعليم والبحث العلمي في قطاع غزة". 

وأضاف، أن ما يميز المستشفى عن غيره أنه تعليمي وطواقمه الطبية تنخرط بالبرامج التعليمة وتطور من قدراتها التعليمية ومهاراتها العملية بشكل متواصل.

وتابع لبد، سنقوم بتعليم طلبة كلية طب الأزهر التعليم السريري بمستشفى حمد على مدار السنة الدراسية لمدة عام كامل حسب البرنامج التعليمي.

وأوضح لبد أن استقبال طلبة الطب سيعود بالفائدة على المريض من خلال تلقيه خدمة حسب المعاير والمقاييس العلمية المثبت على البراهين، وأن مستشفى تعليمي غير المستشفى الخدماتي حيث يزداد الاهتمام بحالة المريض وفق المقاييس والبراهين وبذلك نرتقي بمستوي الخدمة المقدمة للمريض وتكون حسب المعايير والمقاييس الدولية.

واستطرد قائلاً "أن الطاقم سيطور من قدراته العلمية لأنه من خلال الشرح للطالب يتم مراجعة معلومات الطبيب وبالتالي ويجعله يواكب كل جديد في مجال البحث العلمي".

وأكد أن المشفى سيسخر كافة الإمكانيات لخدمة المجتمع، والطموح أن يكون المستشفى منارة للعلم والتعلم في قطاع غزة.

 يذكر أن مستشفى حمد عقد مؤخراً اتفاقيه تعاون مع جامعة الأقصى لاستقبال طلبة العلاج الوظيفي، وتم الاتفاق مع الجامعة الإسلامية لاستقبال طلبة تخصص العلاج الطبيعي.


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