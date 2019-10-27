دولي

واشنطن ترسل قوات لحماية نفط سوريا.. وموسكو تتهمها بـ"اللصوصية"

واشنطن ترسل قوات لحماية نفط سوريا.. وموسكو تتهمها بـ"اللصوصية"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت واشنطن إرسال تعزيزات إلى شرق سوريا الغني بالنفط حسبما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة فرانس برس السبت، في وقت دخلت قافلة عسكرية ترفع أعلاماً أميركيّة إلى سوريا من العراق المجاور.

وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن بدأت تعزيز مواقعها في محافظة دير الزور حيث توجد حقول النفط السورية الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع قوات سوريا الديموقراطية.

وأضاف أن هذا الانتشار العسكري يهدف إلى منع تنظيم "داعش" وفاعلين آخرين من الوصول إلى حقول النفط في هذه المنطقة التي كان التنظيم المتشدد يسيطر في السابق عليها، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال مراسل وكالة فرانس برس إن قافلة من حوالي 13 مركبة عسكرية أميركية دخلت سوريا من العراق، وتوجهت إلى محافظة الحسكة المجاورة السبت.

وأضاف المراسل أن القافلة عبرت نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري، وعبرت مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية (شمال شرق).

واتهمت روسيا السبت الولايات المتحدة بممارسة "اللصوصية" على مستوى عالمي بعد إعلان واشنطن نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا التي استعادها المقاتلون الأكراد من تنظيم "داعش".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "ما تفعله واشنطن حاليا من وضع اليد والسيطرة على حقول النفط شرق سوريا، يدل بكل بساطة على عقلية لصوصية على مستوى عالمي".

والجمعة أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر نية واشنطن الدفاع عن حقول النفط السورية في دير الزور، الأكبر في البلاد قرب الحدود مع العراق حيث ينتشر 200 جندي أميركي.

وقال "نتخذ حاليا تدابير لتعزيز مواقعنا في دير الزور وسيشمل ذلك قوات مؤهلة للتأكد من أن تنظيم "داعش" لن يتمكن من الوصول إلى مصدر يؤمن له إيرادات تسمح له بضرب المنطقة أو أوروبا أو الولايات المتحدة".

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