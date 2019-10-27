العالم ينتظر "كلمة هامة" لترامب.. فهل قتل أبو بكر البغدادي؟

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن البيت الأبيض السبت أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيدلي بإعلان "مهمّ جداً" صباح الأحد، بينما تتحدث وسائل إعلام أميركية عن عملية عسكرية في سوريا استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.



وذكرت وكالة رويترز" للأنباء، نقلا عن مسؤول أميركي قوله، إن الولايات نفذت عملية ضد زعيم تنظيم داعش، لكن أكد أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت العملية قد نجحت بالفعل.



ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري كبير أن الجيش الأميركي استهدف زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في غارة السبت في شمال شرق سوريا.



وقالت الشبكة الأميركية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.



ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.



وكان متحدث باسم البيت الأبيض أعلن أن الرئيس ترامب سيدلي بتصريح "مهم جداً" الاحد، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وقال المتحدث في بيان مقتضب إن هذه الكلمة الرئاسية ستُلقى الساعة 09,00 (13,00 ت غ).



وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر "حدث للتوّ شيء كبير جداً!"، من دون مزيد من الايضاح.



ويأتي ذلك في وقت أفاد موقع نيوزويك بأن ترامب وافق في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية استهدفت البغدادي.