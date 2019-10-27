(البنتاغون) يكشف تفاصيل تفجير البغدادي لنفسه في إدلب

نقلت مجلة (نيوزويك) الأمريكية، عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تأكيده أن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها.





وقال المسؤول الأمريكي، الذي لم تكشف المجلة عن اسمه: إنه في عملية سرية صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونفذتها مروحيات في إدلب شمال غرب سورية قتل البغدادي.



وقالت الشبكة الأميركية: إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.



ويأتي ذلك في وقت أفاد موقع (نيوزويك) بأن ترامب وافق في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة، استهدفت البغدادي، حيث عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.



وسيدلي الرئيس الأميركي بإعلان مهم جداً، صباح اليوم الأحد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.



في غضون ذلك نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول أميركي، تأكيده تنفيذ عملية استهدفت البغدادي، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل، ولم يحدد إن كانت العملية قد نجحت.



ونقلت (رويترز) عن مسؤولين إيرانيين قولهم: إن طهران أُبلغت بمقتل زعيم تنظيم الدولة، حيث قال أحد المسؤولين: "أبلغ مسؤلوون سوريون إيران بوفاة البغدادي، بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان".











هذا ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو، يظهر لحظة قصف الطائرة الأمريكية في مدينة إدلب السورية، والتي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، الليلة الماضية.

رام الله - دنيا الوطن