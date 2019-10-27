شاهد: تغريدة غامضة لترامب بعد استهداف البغدادي بسوريا



وكان قد قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، اليوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).



وذكرت تقارير وسائل الإعلام الغربية مرارًا وتكرارًا عن مقتل قائد التنظيم، حيث قالت وسائل إعلام أمريكية: إن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.





وكان قد قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، اليوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).وذكرت تقارير وسائل الإعلام الغربية مرارًا وتكرارًا عن مقتل قائد التنظيم، حيث قالت وسائل إعلام أمريكية: إن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

رام الله - دنيا الوطنأثارت تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي اعتبرت غامضة تساؤلات الصحفيين، حيث كتب على (تويتر): "شيء كبير للغاية حدث للتو".وعلّق البعض، أن هذه التغريد مرتبطة باعتقال أو اغتيال أبو بكر البغدادي، وذلك بعد أنباء عن قصف أمريكي لسوريا، استهدف البغدادي، وأدى لمقتله.