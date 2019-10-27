دولي

شاهد: تغريدة غامضة لترامب بعد استهداف البغدادي بسوريا

شاهد: تغريدة غامضة لترامب بعد استهداف البغدادي بسوريا
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أثارت تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي اعتبرت غامضة تساؤلات الصحفيين، حيث كتب على (تويتر): "شيء كبير للغاية حدث للتو".

وعلّق البعض، أن هذه التغريد مرتبطة باعتقال أو اغتيال أبو بكر البغدادي، وذلك بعد أنباء عن قصف أمريكي لسوريا، استهدف البغدادي، وأدى لمقتله.

وكان قد قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، اليوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت تقارير وسائل الإعلام الغربية مرارًا وتكرارًا عن مقتل قائد التنظيم، حيث قالت وسائل إعلام أمريكية: إن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.


أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يَدرس التنازل عن غواصة ألمانية

الجيش الإسرائيلي يَدرس التنازل عن غواصة ألمانية

جنرال إسرائيلي: إيران قد تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

جنرال إسرائيلي: إيران قد تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

واشنطن ترسل قوات لحماية نفط سوريا.. وموسكو تتهمها بـ&#34;اللصوصية&#34;

واشنطن ترسل قوات لحماية نفط سوريا.. وموسكو تتهمها بـ"اللصوصية"

العالم ينتظر &#34;كلمة هامة&#34; لترامب.. فهل قتل أبو بكر البغدادي؟

العالم ينتظر "كلمة هامة" لترامب.. فهل قتل أبو بكر البغدادي؟

وسائل إعلام أمريكية: مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي

وسائل إعلام أمريكية: مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي

مجلس النواب الأمريكي يستأنف تحقيق مساءلة ترامب

مجلس النواب الأمريكي يستأنف تحقيق مساءلة ترامب

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في إسرائيل

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في إسرائيل

(مكان): ترجيحات بعدم حصول تغيير في قرار تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

(مكان): ترجيحات بعدم حصول تغيير في قرار تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

أبو ظريفة: حماس تقطع الطريق أمام الكفاءات المهنية للنهوض بواقع البلديات

أبو ظريفة: حماس تقطع الطريق أمام الكفاءات المهنية للنهوض بواقع البلديات

طالع الأسماء: داخلية غزة تحدد آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تحدد آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

&#34;القدس المفتوحة&#34; تنهي عرض خمسة أفلام بالتعاون مع &#34;شاشات سينما المرأة&#34;

"القدس المفتوحة" تنهي عرض خمسة أفلام بالتعاون مع "شاشات سينما المرأة"

فلسطين تختتم مشاركتها بأعمال الدورة 58 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية

فلسطين تختتم مشاركتها بأعمال الدورة 58 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية

محافظ نابلس: سنعقد اجتماعاً خاصاً بحملة إزالة التعديات بعد بيت عزاء الشايب

محافظ نابلس: سنعقد اجتماعاً خاصاً بحملة إزالة التعديات بعد بيت عزاء الشايب

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُحذر من استمرار حالات التعدي على طواقمه والفلتان

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُحذر من استمرار حالات التعدي على طواقمه والفلتان

أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام.. أقدمهم الأسير إسماعيل علي

أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام.. أقدمهم الأسير إسماعيل علي

الاحتلال يهدم منزلاً وبركساً وحظيرة أغنام في مخيم العروب بالخليل

الاحتلال يهدم منزلاً وبركساً وحظيرة أغنام في مخيم العروب بالخليل

منوعات

أحمد السقا يكشف لأول مرة: أصبت بجلطة بعد هذا الموقف

أحمد السقا يكشف لأول مرة: أصبت بجلطة بعد هذا الموقف

شاهد كيف احتفلت لجين عمران بعيدها الـ 42؟

شاهد كيف احتفلت لجين عمران بعيدها الـ 42؟

محمد رمضان يطلق كليب &#34;السلطان&#34;

محمد رمضان يطلق كليب "السلطان"

كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة

كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة

لجين عمران عن الراقصة المنتقبة: &#34;في ناس فاهمين الإنفتاح بشكل يثير الإشمئزاز&#34;

لجين عمران عن الراقصة المنتقبة: "في ناس فاهمين الإنفتاح بشكل يثير الإشمئزاز"

اليسا بين المتظاهرين: ماذا قالت عن سمير جعجع وحسن نصرالله؟

اليسا بين المتظاهرين: ماذا قالت عن سمير جعجع وحسن نصرالله؟

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

النجمة مي حريري تتعرّض للسرقة وتحذّر

النجمة مي حريري تتعرّض للسرقة وتحذّر

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ &#34;سالوبيت جينز&#34;

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ "سالوبيت جينز"

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

عربي

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي&#34;العروس الدامية&#34; تحمل الجيش على أكتافها

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي"العروس الدامية" تحمل الجيش على أكتافها

الحكومة الأردنية: سنُعيد الغُمر والباقورة للسيادة الأردنية

الحكومة الأردنية: سنُعيد الغُمر والباقورة للسيادة الأردنية

شاهد: قصف أمريكي بسوريا يستهدف زعيم تنظيم الدولة وأنباء عن مقتله

شاهد: قصف أمريكي بسوريا يستهدف زعيم تنظيم الدولة وأنباء عن مقتله

قرار صارم من الحكومة العراقية بشأن عمل قناتي (العربية) و(الحدث)

قرار صارم من الحكومة العراقية بشأن عمل قناتي (العربية) و(الحدث)