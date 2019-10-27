مباشر | قصف أمريكي يستهدف زعيم تنظيم الدولة "البغدادي" وأنباء عن مقتله

عربي

شاهد: قصف أمريكي بسوريا يستهدف زعيم تنظيم الدولة وأنباء عن مقتله

شاهد: قصف أمريكي بسوريا يستهدف زعيم تنظيم الدولة وأنباء عن مقتله
رام الله - دنيا الوطن
نشر إعلام الاحتلال الاسرائيلي، مقطع فيديو، يظهر لحظة قصف الطائرة الأمريكية في مدينة إدلب السورية، والتي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، الليلة الماضية.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق من الليلة الماضية، عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة، في قصف شنه الطيران الامريكي على مدينة ادلب السورية.

ونقلت المجلة الأمريكية (نيوزويك) صباح اليوم الأحد، عن مسؤول وصفته بأنه رفيع في وزارة الدفاع (بنتاجون)، بأن زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها.

في السياق، قال مصدر في (بنتاغون) إن البغدادي،  قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا، السبت، وفق ما أفادت (CNN).

وقال مصدر آخر لـ(CNN): إن البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

وكالة الاستخبارات الأمريكية وفقا لمصادر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".

من جهته، نشر ترامب نشر تغريدة على صفحته بـ(تويتر) قائلا "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


 

أخبار ذات صلة

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي&#34;العروس الدامية&#34; تحمل الجيش على أكتافها

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي"العروس الدامية" تحمل الجيش على أكتافها

(البنتاغون) يكشف تفاصيل تفجير البغدادي لنفسه في إدلب

(البنتاغون) يكشف تفاصيل تفجير البغدادي لنفسه في إدلب

قرار صارم من الحكومة العراقية بشأن عمل قناتي (العربية) و(الحدث)

قرار صارم من الحكومة العراقية بشأن عمل قناتي (العربية) و(الحدث)

الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر في العراق ستتحول للمعارضة

الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر في العراق ستتحول للمعارضة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في &#34;البداوي&#34;

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في "البداوي"

مصر: التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية

مصر: التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: محافظة القدس أولى الأولويات

وزير الحكم المحلي: محافظة القدس أولى الأولويات

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق وادي النار

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق وادي النار

المرور تُصدر إرشادات من أجل قيادة آمنة أثناء المطر

المرور تُصدر إرشادات من أجل قيادة آمنة أثناء المطر

فتح: حماس تُعيد الشعب لعصور الإقطاعيات والاستعباد بتعيينات البلديات بقطاع غزة

فتح: حماس تُعيد الشعب لعصور الإقطاعيات والاستعباد بتعيينات البلديات بقطاع غزة

العمادي لـ&#34;قادة الجهاد&#34;: قطر تقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية

العمادي لـ"قادة الجهاد": قطر تقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية

وزير الخارجية: لن ننكسر ولن نستسلم للابتزاز السياسي أو المالي

وزير الخارجية: لن ننكسر ولن نستسلم للابتزاز السياسي أو المالي

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون مُعمرة في نحالين غرب بيت لحم

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون مُعمرة في نحالين غرب بيت لحم

المالكي ونظيره الكويتي يتفقان على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين

المالكي ونظيره الكويتي يتفقان على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين

منوعات

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

النجمة مي حريري تتعرّض للسرقة وتحذّر

النجمة مي حريري تتعرّض للسرقة وتحذّر

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ &#34;سالوبيت جينز&#34;

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ "سالوبيت جينز"

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

بعد عودة حلا شيحا.. هل تعود حنان الترك إلى التمثيل؟

بعد عودة حلا شيحا.. هل تعود حنان الترك إلى التمثيل؟

&#34;اتحولت لوفاء الكيلاني&#34;.. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

"اتحولت لوفاء الكيلاني".. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان قاسم الدالي

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان قاسم الدالي

صدمة لجمهورها.. فنانة لبنانية تنام في الشارع وتصرخ بطريقة غريبة

صدمة لجمهورها.. فنانة لبنانية تنام في الشارع وتصرخ بطريقة غريبة

طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. والأخيرة توثق المشهد

طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. والأخيرة توثق المشهد

استجواب مغني الراب الأمريكي إمينيم بسبب إيفانكا ترامب

استجواب مغني الراب الأمريكي إمينيم بسبب إيفانكا ترامب

عربي

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي&#34;العروس الدامية&#34; تحمل الجيش على أكتافها

شاهد: اليوم (11) للثورة.. البداوي"العروس الدامية" تحمل الجيش على أكتافها

شاهد: قصف أمريكي بسوريا يستهدف زعيم تنظيم الدولة وأنباء عن مقتله

شاهد: قصف أمريكي بسوريا يستهدف زعيم تنظيم الدولة وأنباء عن مقتله

الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر في العراق ستتحول للمعارضة

الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر في العراق ستتحول للمعارضة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة