شاهد: قصف أمريكي بسوريا يستهدف زعيم تنظيم الدولة وأنباء عن مقتله
رام الله - دنيا الوطن
نشر إعلام الاحتلال الاسرائيلي، مقطع فيديو، يظهر لحظة قصف الطائرة الأمريكية في مدينة إدلب السورية، والتي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، الليلة الماضية.
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق من الليلة الماضية، عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة، في قصف شنه الطيران الامريكي على مدينة ادلب السورية.
نشر إعلام الاحتلال الاسرائيلي، مقطع فيديو، يظهر لحظة قصف الطائرة الأمريكية في مدينة إدلب السورية، والتي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، الليلة الماضية.
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق من الليلة الماضية، عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة، في قصف شنه الطيران الامريكي على مدينة ادلب السورية.
ونقلت المجلة الأمريكية (نيوزويك) صباح اليوم الأحد، عن مسؤول وصفته بأنه رفيع في وزارة الدفاع (بنتاجون)، بأن زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها.
في السياق، قال مصدر في (بنتاغون) إن البغدادي، قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا، السبت، وفق ما أفادت (CNN).
وقال مصدر آخر لـ(CNN): إن البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.
وكالة الاستخبارات الأمريكية وفقا لمصادر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".
من جهته، نشر ترامب نشر تغريدة على صفحته بـ(تويتر) قائلا "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
في السياق، قال مصدر في (بنتاغون) إن البغدادي، قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا، السبت، وفق ما أفادت (CNN).
وقال مصدر آخر لـ(CNN): إن البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.
وكالة الاستخبارات الأمريكية وفقا لمصادر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".
من جهته، نشر ترامب نشر تغريدة على صفحته بـ(تويتر) قائلا "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
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