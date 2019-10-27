شاهد: قصف أمريكي بسوريا يستهدف زعيم تنظيم الدولة وأنباء عن مقتله

ونقلت المجلة الأمريكية (نيوزويك) صباح اليوم الأحد، عن مسؤول وصفته بأنه رفيع في وزارة الدفاع (بنتاجون)، بأن زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها.في السياق، قال مصدر في (بنتاغون) إن البغدادي، قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا، السبت، وفق ما أفادت (CNN).وقال مصدر آخر لـ(CNN): إن البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.وكالة الاستخبارات الأمريكية وفقا لمصادر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".من جهته، نشر ترامب نشر تغريدة على صفحته بـ(تويتر) قائلا "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.