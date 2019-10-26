قرار صارم من الحكومة العراقية بشأن عمل قناتي (العربية) و(الحدث)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة العراقية اليوم السبت، وقف عمل قناتي (العربية) و(الحدث)، بذريعة عدم وجود ترخيص.



وذكرت قناة (الحدث) يوم السبت أن العراق قرر وقف عملها وكذلك عمل قناة (العربية) تزامنا مع تجدد احتجاجات مناوئة للحكومة راح ضحيتها عشرات القتلى في اشتباكات على مدى يومين بين قوات الأمن وجماعات مسلحة.



وقالت قناة (الحدث) على موقعها الإلكتروني: "قررت الحكومة العراقية وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).