عربي

الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر في العراق ستتحول للمعارضة

الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر في العراق ستتحول للمعارضة
أنصار مقتدى الصدر في العراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يوم السبت، أنها ستتحول للمعارضة.

وقال متحدث باسم الكتلة في مؤتمر صحفي: إن كتلة "سائرون" البرلمانية ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب وستبدأ اعتصاما داخل البرلمان حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ولم تحدد الكتلة التي تشكلت في انتخابات العام الماضي، ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أكدت مساء اليوم السبت، أن عدد القتلى الذي سقطوا في الاحتجاجات منذ أمس، وصل إلى 63 قتيلا.

وقالت المفوضية، في بيان: إن 63 عراقياً قتلوا في مختلف المحافظات خلال الاحتجاجات على مدار يومين، للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

أخبار ذات صلة

قرار صارم من الحكومة العراقية بشأن عمل قناتي (العربية) و(الحدث)

قرار صارم من الحكومة العراقية بشأن عمل قناتي (العربية) و(الحدث)

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في &#34;البداوي&#34;

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في "البداوي"

مصر: التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية

مصر: التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال

63 قتيلاً خلال يومين بعد تجدد الاحتجاجات في العراق

63 قتيلاً خلال يومين بعد تجدد الاحتجاجات في العراق

عفو ملكي سعودي عن العسكريين المدعى عليهم الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود

عفو ملكي سعودي عن العسكريين المدعى عليهم الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود

شاهد: أبرز المعلومات عن إعصار (ميديكين) الهائل الذي يقترب من ضرب مصر

شاهد: أبرز المعلومات عن إعصار (ميديكين) الهائل الذي يقترب من ضرب مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: محافظة القدس أولى الأولويات

وزير الحكم المحلي: محافظة القدس أولى الأولويات

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق واد النار

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق واد النار

فتح: حماس تُعيد الشعب لعصور الإقطاعيات والاستعباد بتعيينات البلديات بقطاع غزة

فتح: حماس تُعيد الشعب لعصور الإقطاعيات والاستعباد بتعيينات البلديات بقطاع غزة

وزير الخارجية: لن ننكسر ولن نستسلم للابتزاز السياسي أو المالي

وزير الخارجية: لن ننكسر ولن نستسلم للابتزاز السياسي أو المالي

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون مُعمرة في نحالين غرب بيت لحم

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون مُعمرة في نحالين غرب بيت لحم

المالكي ونظيره الكويتي يتفقان على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين

المالكي ونظيره الكويتي يتفقان على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين

&#34;الإذاعة والتلفزيون&#34; تدين اعتداء الاحتلال على الطواقم الصحفية في الأغوار

"الإذاعة والتلفزيون" تدين اعتداء الاحتلال على الطواقم الصحفية في الأغوار

وزير الزراعة: لا نقص باللحوم ولا ارتفاع على أسعارها ولن نسمح بالاحتكار

وزير الزراعة: لا نقص باللحوم ولا ارتفاع على أسعارها ولن نسمح بالاحتكار

منوعات

النجمة مي حريري تتعرّض للسرقة وتحذّر

النجمة مي حريري تتعرّض للسرقة وتحذّر

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ &#34;سالوبيت جينز&#34;

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ "سالوبيت جينز"

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

بعد عودة حلا شيحا.. هل تعود حنان الترك إلى التمثيل؟

بعد عودة حلا شيحا.. هل تعود حنان الترك إلى التمثيل؟

&#34;اتحولت لوفاء الكيلاني&#34;.. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

"اتحولت لوفاء الكيلاني".. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان قاسم الدالي

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان قاسم الدالي

صدمة لجمهورها.. فنانة لبنانية تنام في الشارع وتصرخ بطريقة غريبة

صدمة لجمهورها.. فنانة لبنانية تنام في الشارع وتصرخ بطريقة غريبة

طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. والأخيرة توثق المشهد

طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. والأخيرة توثق المشهد

استجواب مغني الراب الأمريكي إمينيم بسبب إيفانكا ترامب

استجواب مغني الراب الأمريكي إمينيم بسبب إيفانكا ترامب

انتحار الفنان التونسي الشعبي &#34;الشاب سمير&#34;

انتحار الفنان التونسي الشعبي "الشاب سمير"

عربي

الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر في العراق ستتحول للمعارضة

الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر في العراق ستتحول للمعارضة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في &#34;البداوي&#34;

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في "البداوي"

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال