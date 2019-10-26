الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر في العراق ستتحول للمعارضة

أنصار مقتدى الصدر في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يوم السبت، أنها ستتحول للمعارضة.



وقال متحدث باسم الكتلة في مؤتمر صحفي: إن كتلة "سائرون" البرلمانية ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب وستبدأ اعتصاما داخل البرلمان حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ولم تحدد الكتلة التي تشكلت في انتخابات العام الماضي، ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة.



وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أكدت مساء اليوم السبت، أن عدد القتلى الذي سقطوا في الاحتجاجات منذ أمس، وصل إلى 63 قتيلا.



وقالت المفوضية، في بيان: إن 63 عراقياً قتلوا في مختلف المحافظات خلال الاحتجاجات على مدار يومين، للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.