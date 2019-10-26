وزير الحكم المحلي: محافظة القدس أولى الأولويات

رام الله - دنيا الوطنزار وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، الهيئات المحلية في منطقة شمال غرب القدس، واطلع على احتياجاتهم وهمومهم، والتحديات التي تواجههم، وافتتح عدد من المشاريع وتفقد أخرى جاري العمل على تنفيذها.وأكد الصالح خلال زيارته اليوم لرفات، بير نبالا، بيت حنينا، بدو، قطنه، وبيت عنان، ولقائه رؤساء وأعضاء بقية الهيئات الستة عشر في بلدية بدو، ان القدس ومحافظتها على راس الأولويات وفي العقول والقلوب، وكل برامجنا ومشاريعنا تكون القدس في مقدمتها، وأضاف انه برغم شح الامكانيات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا هذه الأيام، نعمل على تلبية احتياجات هيئاتنا المحلية وهيئات القدس قدر المستطاع، وعلينا استغلال مواردنا بإبداع للتغلب على هذه الظروف لتعزيز صمود مواطنينا في القدس وكل المناطق التي تعاني من ممارسات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وأيضا لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنينا وتحسين ظروفهم المعيشية.واستكمل الصالح بهذه الزيارة الميدانية لقاءاته مع كافة هيئات محافظة القدس، حيث هي الثالثة للمحافظة، التقى خلالها رؤساء واعضاء المجالس وعدد من الأهالي، واطلع على الهموم والاحتياجات وأهم التحديات التي يوجهونها، والمشاريع قيد التنفيذ.وافتتح الصالح مشاريع طرق داخلية وشارع تم تنفيذها من خلال وزارة الحكم في كل من رفات وبيت عنان واطلع على مشاريع قيد التنفيذ، وزار مكب النفايات في بيت عنان والذي يخدم كافة بلدات المنطقة واطلع على التوسعة الجديدة واحتياجاته الأخرى.وكان قد رافق الصالح في جولته الميدانية، نائب محافظ محافظة القدس عصام ومدير عام الحكم المحلي بالحافظة موسى الشاعر ومدير عام المشاريع في الوزارة عمر شرقية ومدير عام المجالس المشتركة سليمان أبو مفرح.