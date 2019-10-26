شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: محافظة القدس أولى الأولويات

وزير الحكم المحلي: محافظة القدس أولى الأولويات
رام الله - دنيا الوطن
زار وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، الهيئات المحلية في منطقة شمال غرب القدس، واطلع على احتياجاتهم وهمومهم، والتحديات التي تواجههم، وافتتح عدد من المشاريع وتفقد أخرى جاري العمل على تنفيذها.

وأكد الصالح خلال زيارته اليوم لرفات، بير نبالا، بيت حنينا، بدو، قطنه، وبيت عنان، ولقائه رؤساء وأعضاء بقية الهيئات الستة عشر في بلدية بدو، ان القدس ومحافظتها على راس الأولويات وفي العقول والقلوب، وكل برامجنا ومشاريعنا تكون القدس في مقدمتها، وأضاف انه برغم شح الامكانيات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا هذه الأيام، نعمل على تلبية احتياجات هيئاتنا المحلية وهيئات القدس قدر المستطاع، وعلينا استغلال مواردنا بإبداع للتغلب على هذه الظروف لتعزيز صمود مواطنينا في القدس وكل المناطق التي تعاني من ممارسات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وأيضا لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنينا وتحسين ظروفهم المعيشية.

واستكمل الصالح بهذه الزيارة الميدانية لقاءاته مع كافة هيئات محافظة القدس، حيث هي الثالثة للمحافظة، التقى خلالها رؤساء واعضاء المجالس وعدد من الأهالي، واطلع على الهموم والاحتياجات وأهم التحديات التي يوجهونها، والمشاريع قيد التنفيذ.

وافتتح الصالح مشاريع طرق داخلية وشارع تم تنفيذها من خلال وزارة الحكم في كل من رفات وبيت عنان واطلع على مشاريع قيد التنفيذ، وزار مكب النفايات في بيت عنان والذي يخدم كافة بلدات المنطقة واطلع على التوسعة الجديدة واحتياجاته الأخرى.

وكان قد رافق الصالح في جولته الميدانية، نائب محافظ محافظة القدس عصام ومدير عام الحكم المحلي بالحافظة موسى الشاعر ومدير عام المشاريع في الوزارة عمر شرقية ومدير عام المجالس المشتركة سليمان أبو مفرح.


أخبار ذات صلة

شركة &#34;كهرباء غزة&#34; توجه دعوة للمواطنين والصحفيين والنشطاء بشأن &#34;نقل الأخبار&#34;

شركة "كهرباء غزة" توجه دعوة للمواطنين والصحفيين والنشطاء بشأن "نقل الأخبار"

قيادي بـ&#34;حماس&#34; يكشف اللحظات الأولى لمعرفته بنبأ استشهاد الشقاقي

قيادي بـ"حماس" يكشف اللحظات الأولى لمعرفته بنبأ استشهاد الشقاقي

تطورات حالة الطقس: استمرار هطول الأمطار وعواصف رعدية قرب السواحل الشمالية

تطورات حالة الطقس: استمرار هطول الأمطار وعواصف رعدية قرب السواحل الشمالية

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق واد النار

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق واد النار

العوض: تعيين رئيس جديد لبلدية رفح يُمثل انتهاكًا لحق المواطنين بالانتخاب

العوض: تعيين رئيس جديد لبلدية رفح يُمثل انتهاكًا لحق المواطنين بالانتخاب

المرور تُصدر إرشادات من أجل قيادة آمنة أثناء المطر

المرور تُصدر إرشادات من أجل قيادة آمنة أثناء المطر

فتح: حماس تُعيد الشعب لعصور الإقطاعيات والاستعباد بتعيينات البلديات بقطاع غزة

فتح: حماس تُعيد الشعب لعصور الإقطاعيات والاستعباد بتعيينات البلديات بقطاع غزة

العمادي لـ&#34;قادة الجهاد&#34;: قطر تقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية

العمادي لـ"قادة الجهاد": قطر تقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: محافظة القدس أولى الأولويات

وزير الحكم المحلي: محافظة القدس أولى الأولويات

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق واد النار

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق واد النار

فتح: حماس تُعيد الشعب لعصور الإقطاعيات والاستعباد بتعيينات البلديات بقطاع غزة

فتح: حماس تُعيد الشعب لعصور الإقطاعيات والاستعباد بتعيينات البلديات بقطاع غزة

وزير الخارجية: لن ننكسر ولن نستسلم للابتزاز السياسي أو المالي

وزير الخارجية: لن ننكسر ولن نستسلم للابتزاز السياسي أو المالي

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون مُعمرة في نحالين غرب بيت لحم

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون مُعمرة في نحالين غرب بيت لحم

المالكي ونظيره الكويتي يتفقان على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين

المالكي ونظيره الكويتي يتفقان على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين

&#34;الإذاعة والتلفزيون&#34; تدين اعتداء الاحتلال على الطواقم الصحفية في الأغوار

"الإذاعة والتلفزيون" تدين اعتداء الاحتلال على الطواقم الصحفية في الأغوار

وزير الزراعة: لا نقص باللحوم ولا ارتفاع على أسعارها ولن نسمح بالاحتكار

وزير الزراعة: لا نقص باللحوم ولا ارتفاع على أسعارها ولن نسمح بالاحتكار

منوعات

النجمة مي حريري تتعرّض للسرقة وتحذّر

النجمة مي حريري تتعرّض للسرقة وتحذّر

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ &#34;سالوبيت جينز&#34;

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ "سالوبيت جينز"

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

بعد عودة حلا شيحا.. هل تعود حنان الترك إلى التمثيل؟

بعد عودة حلا شيحا.. هل تعود حنان الترك إلى التمثيل؟

&#34;اتحولت لوفاء الكيلاني&#34;.. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

"اتحولت لوفاء الكيلاني".. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان قاسم الدالي

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان قاسم الدالي

صدمة لجمهورها.. فنانة لبنانية تنام في الشارع وتصرخ بطريقة غريبة

صدمة لجمهورها.. فنانة لبنانية تنام في الشارع وتصرخ بطريقة غريبة

طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. والأخيرة توثق المشهد

طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. والأخيرة توثق المشهد

استجواب مغني الراب الأمريكي إمينيم بسبب إيفانكا ترامب

استجواب مغني الراب الأمريكي إمينيم بسبب إيفانكا ترامب

انتحار الفنان التونسي الشعبي &#34;الشاب سمير&#34;

انتحار الفنان التونسي الشعبي "الشاب سمير"

عربي

الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر في العراق ستتحول للمعارضة

الكتلة البرلمانية المدعومة من الصدر في العراق ستتحول للمعارضة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في &#34;البداوي&#34;

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في "البداوي"

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال