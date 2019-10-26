بدء العمل بالتوقيت الشتوي في إسرائيل





وقالت: "تعاد عقارب الساعة ستين دقيقة إلى الوراء عند الثانية من فجر الأحد".



وسيستمر العمل بالتوقيت الشتوي خمسة أشهر، ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في 27 من آذار/مارس القادم.





وكان العمل بالتوقيت الشتوي بدأ في الأراضي الفلسطينية فجر اليوم السبت.





رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم السبت: إن العمل بالتوقيت الشتوي بدأ في إسرائيل، اعتبارًا من هذه الليلة.