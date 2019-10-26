(مكان): ترجيحات بعدم حصول تغيير في قرار تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو



ورجحت جهات قضائية ألا تؤدي جلسات الاستماع إلى حصول تغيير جوهري في قرار تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فيما يُتوقع أن يصدر المستشار القضائي للحكومة قراره منتصف الشهر القادم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وجاء من طاقم الدفاع عن نتنياهو أن الفترة الزمنية المتبعة ما بين اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام في ملفات كبيرة مثل ما ينسب إلى موكله وجلسات الاستماع تتراوح عادة بين أربعة أشهر وعام واحد وحتى أكثر من ذلك.





وتابعت (مكان): لكن في القضايا المنسوبة إلى نتنياهو فيبدو أن النيابة العامة تسعى إلى اتخاذ القرار في غضون شهر واحد فقط، وهذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على أن جلسات الاستماع لم تعقد على أساس إرادة حسنة على حد قول طاقم الدفاع عن نتنياهو.

رام الله - دنيا الوطنيبدأ يوم الأحد طاقم عن النيابة العامة في إسرائيل، باشتراك ما يسمى المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت بمناقشة المواد التي قام بتسليمها محامو رئيس الوزراء، بنيامين نت=نياهو أثناء جلسات الاستماع الأربع التي عقدت مؤخرًا.